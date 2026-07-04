Bắt 3 bị can trong đường dây mua bán 7 kg ma túy đá và 'nước vui'

Ngày 4.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người đàn ông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Hiếu được xác định cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 24.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Công an xã Tân Gianh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở thôn Đông Phúc, xã Tân Gianh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm khoảng 4 kg ma túy đá cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan.

Hoàng Viết Toàn đến đầu thú và tự nguyện giao nộp khoảng 3 kg ma túy đá ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tiếp tục mở rộng điều tra những người liên quan, lực lượng chức năng đã vận động bị can Hoàng Viết Toàn (25 tuổi, ở phường Đồng Sơn) đến đầu thú và giao nộp thêm 3 kg ma túy đá.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu (ở phường Đồng Sơn), thu giữ hơn 200 gram ma túy dạng "nước vui". Qua điều tra, xác định Hiếu là chủ mưu trong đường dây mua bán ma túy.

Bị can Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Công an tỉnh Quảng Trị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can nói trên, đồng thời thu giữ tang vật gồm khoảng 7 kg ma túy đá, 200 gram "nước vui", 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.