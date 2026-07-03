Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy: 'Tôi đã mất tất cả'

Vụ việc ca sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng 47 đối tượng vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ do liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Đối tượng Lê Duy Linh cùng tang vật ẢNH: CACC

Tại cơ quan công an, Lê Duy Linh (40 tuổi) khai nhận nghề nghiệp là ca sĩ, nhạc sĩ với nghệ danh Tăng Nhật Tuệ. Bước đầu, nam ca sĩ này thừa nhận bị bắt giữ về hành vi có liên quan đến ma túy.

Trong lời khai nhận tội, Lê Duy Linh tỏ ra vô cùng suy sụp và bày tỏ sự ân hận: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn nhiều cơ hội để làm những công việc như trước đây. Tôi mong rằng các bạn hãy nhìn nhận mọi thứ thật là nghiêm túc. Chúng ta hãy tránh xa ma túy ạ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắc nhở các bạn".

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì liên quan đường dây ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Trần Nhật Quang (27 tuổi) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Bảo Ân (31 tuổi) chính là kẻ "đầu nậu" cung cấp nguồn hàng cho Quang phân phối.

Từ mắt xích này, các trinh sát nhanh chóng bóc gỡ toàn bộ đường dây, bắt giữ tổng cộng 48 đối tượng chuyên lợi dụng các căn hộ cao cấp, nhà thuê và nhà riêng biệt lập để tổ chức "tiệc ma túy" nhóm nhỏ nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trong số các đối tượng bị sa lưới có Lê Duy Linh. Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh cùng với Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng ca sĩ này còn bị cáo buộc thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ toàn vụ án gồm số lượng lớn Methamphetamine, Ketamine, MDMA, 49 điện thoại di động cùng nhiều phương tiện liên quan. Qua test nhanh, phần lớn các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an triệt phá đường dây ma túy từ nghi vấn ở khách sạn ẢNH: CACC

Hiện Công an phường Chánh Hưng đã hoàn tất phân loại, chuyển giao hồ sơ và các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiến hành khởi tố 39 đối tượng (trong đó có ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời lập hồ sơ đưa 9 đối tượng còn lại đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.