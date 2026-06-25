Nam ca sĩ không sợ bị nói hết thời, tiết lộ ‘tài sản’ quý ở tuổi 51

Từ những năm 1990, Nguyên Vũ đã là cái tên quen thuộc trên thị trường âm nhạc với hàng loạt ca khúc được yêu thích. Thời kỳ băng đĩa phát triển mạnh, hình ảnh của giọng ca 7X xuất hiện dày đặc trên các sân khấu ca nhạc.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Nguyên Vũ còn lấn sân sang điện ảnh, dẫn chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc trên ghế giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc. Chính sự đa năng đó giúp nam nghệ sĩ duy trì lửa nghề suốt hơn ba thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.

Nguyên Vũ hào hứng khi ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ, theo dõi những màn hóa thân của dàn thí sinh ẢNH: NSX

Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng trong nghệ thuật không tồn tại con đường tắt bền vững. Theo Nguyên Vũ, khán giả ngày nay rất tinh tường và chỉ có năng lực thật sự mới giúp một nghệ sĩ đứng vững lâu dài. “Làm gì thì làm, một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu phải có tài năng thì khán giả mới chấp nhận”, anh nói. Đó cũng là quan điểm mà Nguyên Vũ luôn giữ suốt nhiều năm hoạt động trong môi trường giải trí.

Ca sĩ Nguyên Vũ ở tuổi 51

Ở tuổi 51, Nguyên Vũ không còn quá bận tâm đến những lời nhận xét về tuổi tác hay vị trí của mình trong showbiz. Nam ca sĩ thẳng thắn cho biết bản thân sẵn sàng chấp nhận việc bị nói là “già” hay “hết thời”. Theo giọng ca Hoa anh đào trong gió, quy luật “tre già măng mọc” là chuyện tất yếu trong nghệ thuật. Điều quan trọng nhất là biết mình đang ở đâu, đã làm được gì và tiếp tục cống hiến bằng tất cả sự chân thành.

Những năm gần đây, Nguyên Vũ còn đầu tư tâm huyết vào các sản phẩm mang tính cộng đồng. Nam ca sĩ vừa thực hiện dự án âm nhạc quy mô lớn với 34 ca khúc mang chủ đề quê hương, đất nước, lấy cảm hứng từ các tỉnh thành trên cả nước. Dù biết đây là dự án nhiều thách thức và khó tạo ra lợi nhuận, Nguyên Vũ vẫn quyết định thực hiện bởi mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Nguyên Vũ vẫn miệt mài với nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau ẢNH: NSX

Điều đặc biệt là thay vì lựa chọn những tên tuổi nổi tiếng, Nguyên Vũ chủ động tìm kiếm và tạo cơ hội cho nhiều nhạc sĩ trẻ. Với nam ca sĩ, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều cần được trao cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân.

Sau hơn 30 năm làm nghề, Nguyên Vũ vẫn giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực, sự cầu tiến và niềm đam mê. Từ một ca sĩ trẻ từng nuôi giấc mơ đứng trên sân khấu đến một nghệ sĩ đa năng, doanh nhân, anh mong muốn truyền cảm hứng về sự bền bỉ, không ngừng lao động và làm mới chính mình trong nghề. Theo anh, đó là "tài sản" quý sau chặng đường dài gắn bó với nghệ thuật.

Mới đây, Nguyên Vũ gây chú ý khi đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong chương trình Biến hóa bất ngờ cùng với NSƯT Đại Nghĩa và ca sĩ bolero Dương Hồng Loan, dự kiến lên sóng ngày 25.6. Đêm thi với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Đình Trường, Mina Huỳnh và Lê Vỹ. Theo giọng ca Hoa anh đào trong gió, ngoài việc đưa ra đánh giá về các màn hóa thân, anh mong muốn truyền cảm hứng cho các thí sinh bằng chính câu chuyện nghề nghiệp của mình.