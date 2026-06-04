Vai diễn ám ảnh của NSƯT Hạnh Thúy ở tuổi 50

Ngày 3.6, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ma xó diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn…

Hạnh Thúy thừa nhận vai diễn trong Ma xó mang đến cho cô nhiều trải nghiệm khó quên ẢNH: NSX

Trong đó, sự xuất hiện của NSƯT Hạnh Thúy được nhiều người quan tâm. Thời gian qua, cô liên tục góp mặt trong các dự án kinh dị, điển hình như phim Cám, Quỷ nhập tràng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Nữ nghệ sĩ cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim kinh dị trong những năm gần đây phản ánh nhu cầu thực tế từ khán giả. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng là các nhà làm phim phải liên tục làm mới cách kể chuyện để mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn cho người xem.

Nói về tạo hình trong Ma xó, NSƯT Hạnh Thúy cho biết đây là vai diễn có quá trình hóa trang công phu và tốn nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên tiết lộ phần khó nhất nằm ở đôi mắt khi liên tục phải sử dụng các loại kính áp tròng và hiệu ứng hóa trang đặc biệt trong suốt quá trình ghi hình. Cô hài hước: “Có những ngày tôi mất đến 8 tiếng để hóa trang nhưng lên hình chỉ 8 giây”.

Dàn diễn viên Ma xó trong sự kiện công chiếu ẢNH: NSX

Đồng thời, Hạnh Thúy chia sẻ thêm vai diễn trong Ma xó là nhân vật xấu xí, ám ảnh nhất. “Tôi hay đùa với đoàn phim rằng đến ngày cuối cùng mới biết mình thật sự đi quay phim. Vì từ lúc bắt đầu hóa trang cho đến khi tháo ra gần như tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Cảm giác tháo lớp hóa trang cuối ngày giống như được giải thoát vậy”, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ trải nghiệm của bản thân.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ khi đọc kịch bản, cô đã biết vai diễn của mình không có nhiều “đất”. Tuy nhiên vẫn nhận lời tham gia, đồng thời không cảm thấy hối tiếc vì đã hình dung được thông qua kịch bản.

Cô quan niệm: “Càng ít thì càng ấn tượng, chứ nếu mà con ma nó đi nhiều ở trong nhà thì mọi người sẽ không còn sợ nó nữa. Cho nên tôi đã biết trước thời lượng mình xuất hiện như thế nào và cũng không bất ngờ”.

Thời gian qua, Hạnh Thúy liên tục ghi điểm với khán giả bởi những vai diễn trên màn ảnh rộng ẢNH: NSX

Một trong những lý do khiến NSƯT Hạnh Thúy nhận lời tham gia là vì vai diễn khác hoàn toàn với những nhân vật tương tự trong các dự án trước. Cô nói nếu như những vai ma trước đây thường mang màu sắc khát máu hoặc ham muốn báo thù thì nhân vật lần này lại có một nỗi đau, nỗi hận riêng. “Ở đó, mong muốn báo thù hay sự khát máu nó không hiện diện. Chỉ có nỗi đau của một bà mẹ với sự bất lực trong việc giáo dục một đứa con không như mình mong muốn”, cô trải lòng.

Ma xó là phim kinh dị tâm linh dự kiến khởi chiếu vào ngày 5.6. Tác phẩm này trở thành phim Việt đầu tiên được Tập đoàn giải trí CJ ENM định vị là một trong những IP (tài sản trí tuệ) có giá trị cốt lõi, trọng điểm trong danh mục phát triển nội dung kinh dị ở thị trường châu Á của tập đoàn.

Điều khiến đạo diễn Phan Bá Hỷ tâm đắc nhất ở Ma xó là việc bộ phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn chứa đựng những lớp chính kịch về gia đình, nhân quả và sự lựa chọn của con người. "Tôi thích những bộ phim kinh dị nhưng phía sau những yếu tố gây sợ hãi vẫn phải là câu chuyện về con người và cảm xúc. Đó cũng là điều tôi muốn gửi gắm trong phim”, anh nói.