Phát ngôn của NSƯT Hạnh Thúy giữa loạt nghệ sĩ vướng ma túy

Như Thanh Niên thông tin, ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên địa bàn. Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này, có 2 ca sĩ hoạt động trong giới giải trí là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hạnh Thúy gây chú ý khi đăng tải bài viết để nêu rõ quan điểm: "Tôi không bao giờ ủng hộ sử dụng chất cấm. Không bao giờ ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật, nhưng muốn chia sẻ góc nhìn 'mềm mại và gần' hơn".

Theo Hạnh Thúy, chất cấm đôi khi tồn tại dưới nhiều hình thức, được xem là "đẳng cấp sành điệu", thay vì là chất gây hại len lỏi trong các cuộc vui, quán bar, vũ trường hay thói quen giải trí của không ít người trẻ. Cô kể từng chứng kiến có người trong một đêm sử dụng hơn 10 bóng cười mà theo người này là "không gây nghiện, chỉ làm vui, không có tác hại". Hay trường hợp nhiều người luôn mang theo những "viên thuốc xanh, hồng" để đi chơi với bạn, như một cách thể hiện đẳng cấp và sự sành điệu.

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cho biết từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ sử dụng chất cấm và nhận thấy điểm chung của họ là cuộc đời tan nát ẢNH: NVCC

NSƯT Hạnh Thúy nhắn nhủ về sự nguy hiểm của ma túy

Nữ nghệ sĩ cho biết, những câu chuyện cô từng chứng kiến đã diễn ra từ nhiều năm trước, thậm chí có trường hợp kéo dài hàng chục năm. Tuy nhiên, điểm chung của không ít người sa vào chất cấm là nếu không đủ tỉnh táo để dừng lại, họ thường phải đối diện với sự đổ vỡ trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Khi niềm tin mất đi, các mối quan hệ nghề nghiệp cũng dần khép lại, không còn được hợp tác hay trao cơ hội như trước.

Theo NSƯT Hạnh Thúy: "Chính các anh chị cũng nói: 'tại tao hư, biết mình hư, mà không ngừng lại được'. Lúc đầu chỉ cho vui, sau thì cứ vịn vào đấy mà vui, rồi thì từ vui chuyển thành hết vui. Có một điều đáng sợ là: đa số người ta không bước vào những thứ đó với suy nghĩ 'tôi sẽ nghiện' mà bước vào bằng tâm lý 'thử cho biết', 'một lần không sao' rồi 'ít ít không sao', 'tôi sẽ ngừng lại được', 'tôi không có nghiện, tôi chỉ chơi vui thôi', 'mình kiểm soát được'".

"Cho tới một ngày, cái thứ từng giúp mình 'bay lên' lại bắt đầu kéo mình xuống. Những thứ bạn cho là 'thú vui' không chỉ lấy tiền. Nó lấy luôn khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường. Đáng sợ nhất không phải lúc người ta chơi mà đáng sợ nhất là lúc người ta biết mình đang hư hao dần… nhưng không dừng lại được nữa", Hạnh Thúy chia sẻ thêm.

Nữ nghệ sĩ gửi lời nhắn đến những người trẻ rằng đừng bao giờ thử chất cấm chỉ vì tò mò hoặc muốn thể hiện bản thân ẢNH: NVCC

Theo diễn viên phim Phí phông, xã hội cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhưng cũng cần nhìn những trường hợp sa ngã như hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ. Không có cái ‘sành điệu’ nào đáng để đổi lấy tương lai và lòng tự trọng.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng sự mạnh mẽ không phải là cố chứng tỏ mình “chơi được”, mà là đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc. Cô mong những người chưa từng thử ma túy đừng đánh đổi cuộc đời chỉ vì tò mò, còn những ai đang mắc kẹt trong vòng xoáy ấy hãy can đảm tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi quá muộn.