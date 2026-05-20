Nghệ sĩ dính ma túy: Cần một 'lằn ranh đỏ'

Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số này có ca sĩ Long Nhật Ảnh: CTV

Điều khiến dư luận lo ngại không chỉ nằm ở tên tuổi nghệ sĩ vướng lao lý, mà ở chỗ những vụ việc như vậy đang xuất hiện ngày một dày hơn trong giới giải trí. Khi người nổi tiếng liên tục dính chất cấm ma túy, câu chuyện không còn dừng ở sự sa ngã cá nhân, mà trở thành vấn đề của môi trường văn hóa và chuẩn mực xã hội.

Nhiều năm qua, mỗi khi một nghệ sĩ bị phát hiện liên quan ma túy, dư luận lại sốc, thất vọng rồi tranh cãi. Nhưng sau tất cả, dường như cái giá phải trả vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự răn đe thực sự.

Nghệ sĩ không chỉ bán sản phẩm giải trí. Họ còn bán hình ảnh, lối sống và sức ảnh hưởng. Một ca sĩ, diễn viên hay rapper có thể tác động đến cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cách sống của hàng triệu người trẻ. Vì vậy, khi người nổi tiếng xem thường pháp luật, hệ lụy không dừng ở một cá nhân sa ngã, mà còn tạo ra sự lệch chuẩn trong nhận thức của một bộ phận khán giả trẻ vốn thần tượng họ.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng bị bắt vì liên quan ma túy Ảnh: CTV

Nhiều người vẫn quen nói "ai cũng có quyền sửa sai". Điều đó đúng. Nhưng quyền sửa sai không đồng nghĩa với việc xã hội phải lập tức mở đường cho họ quay lại hào quang, tiếp tục kiếm tiền từ sự nổi tiếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự dễ dãi ấy, ở một góc độ nào đó, chính là dung túng.

Khái niệm "phong sát" từng gây nhiều tranh cãi khi được nhắc đến ở các thị trường giải trí châu Á. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện nay, rõ ràng showbiz Việt cũng cần những giới hạn đủ rõ ràng. Nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đặc biệt với các hành vi liên quan đến ma túy, phải trả giá bằng chính vị trí của họ trong đời sống giải trí.

Công chúng có quyền tẩy chay. Nhưng không thể chỉ trông chờ vào phản ứng tự phát từ dư luận. Các đài truyền hình, nền tảng phát hành, nhãn hàng, đơn vị tổ chức biểu diễn… cũng cần có thái độ rõ ràng với nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Không thể hôm nay khán giả phẫn nộ, rồi một thời gian sau lại thấy người đó xuất hiện dày đặc trên gameshow, sân khấu hay quảng cáo.

Ca sĩ Miu Lê bị Công an TP.Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ẢNH: Công an Hải Phòng cung cấp

Một nền giải trí lành mạnh không thể được xây dựng bằng tài năng đơn thuần. Người nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải hiểu rằng sức ảnh hưởng luôn đi kèm trách nhiệm. Công chúng có thể yêu mến một người vì giọng hát hay, diễn xuất tốt, nhưng thứ giữ họ tồn tại lâu dài vẫn là nhân cách và cách sống.

Showbiz Việt đã đến lúc cần một "lằn ranh đỏ" đủ nghiêm khắc. Bởi nếu người nổi tiếng liên tục vi phạm mà cái giá phải trả vẫn chưa đủ răn đe, sự xuống cấp của môi trường văn hóa sẽ không dừng lại ở vài vụ bê bối cá nhân nữa.