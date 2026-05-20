Ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy là ai?

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt. Anh từng được biết đến là thành viên của nhóm nhạc V.Music Ảnh: CTV

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990 tại Cần Thơ, được khán giả biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc V.Music. Anh được biết đến với vai trò như thành viên chịu trách nhiệm hình ảnh của nhóm khi còn hoạt động nghệ thuật. Dù không sở hữu chất giọng quá nổi bật, nam ca sĩ vẫn nhận được sự yêu mến nhờ hình ảnh thư sinh, phong cách gần gũi.

Sự nghiệp của Sơn Ngọc Minh trước khi vướng scandal

Sau khi V.Music tan rã vào năm 2014, Sơn Ngọc Minh lựa chọn theo đuổi con đường ca hát solo, trở thành MC cho nhiều chương trình lớn nhỏ. Anh từng phát hành album Only You và các sản phẩm như Only You, Đừng buồn tôi ơi, Anh muốn yêu em lần nữa, Không thể quên em, Hòa nhịp đam mê, MV Lời tỏ tình - Mùa xuân trở về (cùng Hari Won)...

Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn tham gia phim ảnh và nhiều chương trình truyền hình; tham gia cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019 ở bảng Quý ông, được nhận danh hiệu "Gương mặt Đại sứ 2". Tuy nhiên, con đường hoạt động cá nhân của nam ca sĩ không thật sự bùng nổ như kỳ vọng.

Không chỉ gặp khó khăn trong sự nghiệp, Sơn Ngọc Minh còn nhiều lần khiến công chúng xót xa khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe. Nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân mang căn bệnh được nghi ngờ là ung thư vòm họng. Bên cạnh vấn đề thể chất, Sơn Ngọc Minh cũng công khai việc từng mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nam ca sĩ cho biết anh thường trải qua những trạng thái cảm xúc thay đổi cực đoan, từ vui vẻ đến buồn bã trong thời gian rất ngắn. Thậm chí, anh từng nghĩ quẩn nhưng không thành.

Năm 2017, Sơn Ngọc Minh gây chú ý khi công khai giới tính trên sóng truyền hình. Đời tư của Sơn Ngọc Minh cũng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Năm 2019, nam ca sĩ từng gây xôn xao khi đăng tải loạt tin nhắn được cho là bằng chứng hẹn hò đồng tính với một nam ca sĩ khác. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng tranh luận trong dư luận.

Những năm trở lại đây, Sơn Ngọc Minh gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí và sống khá kín tiếng. Tuy nhiên, mới đây, tên tuổi Sơn Ngọc Minh bất ngờ gây xôn xao dư luận khi bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Thông tin này khiến không ít khán giả bàng hoàng bởi anh từng là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt một thời.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên địa bàn.

Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này, có 2 ca sĩ hoạt động trong giới giải trí là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.