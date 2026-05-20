Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt liên quan ma túy

Ngày 20.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa lập chiến công xuất sắc khi bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy phức tạp trên địa bàn.

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt liên quan ma túy

Công an TP.HCM đã khởi tố 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số này, có 2 ca sĩ hoạt động trong giới giải trí là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật bị bắt

Đây là thành tích đạt được trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

