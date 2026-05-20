Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng
Video Thời sự

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Tuyến Phan
Tuyến Phan
20/05/2026 10:08 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cựu cán bộ bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình phê duyệt, quản lý dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng đã được đưa ra xét xử. Vụ án cũng hé lộ đường dây nhận tiền “lại quả”, nghi vấn “chạy án” với số tiền lên tới hàng triệu USD.

Sáng 20.5.2026, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan vụ án gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch MaiBệnh viện Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi hai dự án bệnh viện quy mô lớn, được kỳ vọng giảm tải cho tuyến trung ương, lại bị đình trệ nhiều năm, để lại hàng loạt khối nhà dang dở, xuống cấp và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng tội danh còn có 8 cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế và các ban quản lý dự án.

Riêng hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, đều là cựu lãnh đạo các ban quản lý dự án của Bộ Y tế, còn bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ.

Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, nhiều sai phạm đã xảy ra từ khâu lập dự án, lựa chọn nhà thầu đến phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công.

Dự án sau đó bị dừng thi công suốt từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2024, khiến công trình xuống cấp, nhiều hạng mục bỏ hoang, gây thất thoát và lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Vụ án liên quan bà Kim Tiến: Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 40 tỉ 'hoa hồng' | Truy tố nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Toàn cảnh 17h: Vụ án liên quan bà Kim Tiến: Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 40 tỉ 'hoa hồng' | Truy tố nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thị Kim Tiến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế xét xử nguyễn thị kim tiến vụ án Bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận