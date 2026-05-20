Sáng 20.5.2026, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan vụ án gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi hai dự án bệnh viện quy mô lớn, được kỳ vọng giảm tải cho tuyến trung ương, lại bị đình trệ nhiều năm, để lại hàng loạt khối nhà dang dở, xuống cấp và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng tội danh còn có 8 cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế và các ban quản lý dự án.

Riêng hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, đều là cựu lãnh đạo các ban quản lý dự án của Bộ Y tế, còn bị truy tố thêm về tội nhận hối lộ.

Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, nhiều sai phạm đã xảy ra từ khâu lập dự án, lựa chọn nhà thầu đến phê duyệt thiết kế và tổ chức thi công.

Dự án sau đó bị dừng thi công suốt từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2024, khiến công trình xuống cấp, nhiều hạng mục bỏ hoang, gây thất thoát và lãng phí hơn 800 tỉ đồng.