TikToker bị tố dàn dựng clip 'tặng iPhone' ở Việt Nam là ai?

Đoạn clip hậu trường liên quan đến M.S đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày gần đây, mạng xã hội Việt Nam xôn xao trước đoạn clip liên quan đến TikToker nước ngoài M.S khi anh xuất hiện tại Việt Nam. Nam TikToker vốn nổi tiếng với các nội dung phát tiền, tặng quà giá trị lớn hoặc thực hiện các “thử nghiệm xã hội” trên đường phố.

Tranh cãi bắt đầu khi một số tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip được cho là hậu trường clip “tặng iPhone cho người lạ” do M.S thực hiện tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội).

Trong video lan truyền, M.S xuất hiện với chiếc áo vàng quen thuộc, trao một chiếc iPhone cho cô gái trẻ trên phố. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, cô gái này được cho là đã trả lại điện thoại cho một thành viên trong ê kíp quay phim và nhận lại một khoản tiền mặt.

Đoạn video hậu trường nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên TikTok, Facebook và các diễn đàn trực tuyến. Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng nội dung của M.S được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng cảm xúc và thu hút lượt xem.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng việc sử dụng kịch bản hoặc người hỗ trợ ghi hình không phải điều hiếm gặp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Theo nhiều người dùng mạng, không ít video trên TikTok hay YouTube hiện nay đều có sự chuẩn bị trước để quá trình quay diễn ra thuận lợi hơn.

Hiện phía M.S chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến đoạn clip hậu trường đang lan truyền.

TikToker M.S là ai?

M.S, sinh năm 1995, là nhà sáng tạo nội dung người Israel. TikToker này sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng, trong đó TikTok có hơn 9 triệu người theo dõi và YouTube đạt khoảng 13 triệu lượt đăng ký. Nội dung chủ đạo của anh xoay quanh việc tiếp cận người lạ trên đường phố rồi bất ngờ tặng tiền, điện thoại hoặc cho trải nghiệm siêu xe để tạo hiệu ứng bất ngờ.

Ngoài các video "tặng iPhone", M.S còn nổi tiếng với loạt clip gắn liền chiếc xe màu tím đặc trưng. Trong nhiều video viral, anh thường giả vờ tức giận khi có người chạm vào xe, sau đó bất ngờ thay đổi thái độ bằng cách bắt tay, trò chuyện và tặng quà cho đối phương. Một số cư dân mạng cho rằng chính mô típ này đã giúp nội dung của M.S thu hút hàng chục triệu lượt xem trong thời gian dài.