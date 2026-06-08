Quảng Trị: Giấu 7.000 viên hồng phiến, ma túy đá và 'nước vui' trên mái nhà

Sáng 8.6, thông tin từ Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 3 nghi phạm sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều loại ma túy.

3 nghi phạm Sáng, Hoàng, Phú (từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, ngày 4.6, lực lượng chức năng kiểm tra nhà của Trương Ngọc Sáng (43 tuổi, ở phường Đồng Hới) và phát hiện người này cùng với Võ Văn Hoàng (29 tuổi, ở phường Đồng Hới) và Hoàng Văn Phú (30 tuổi, ở phường Đồng Sơn, cùng tỉnh Quảng Trị) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong phòng ngủ của Sáng, lực lượng chức năng phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 142 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 gói ni lông chứa heroin, 1 túi ni lông bên trong có ma túy kẹo dạng bột, 1 gói ni lông chứa ma túy dạng ketamine.

Tang vật bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trương Ngọc Sáng sau đó còn tự nguyện giao nộp 1 túi xách chứa 7.000 viên ma túy dạng hồng phiến, 2 gói ma túy dạng đá (tổng trọng lượng 2 kg), 6 gói ma túy "nước vui" (trọng lượng 0,3 kg) đang cất giấu trên mái nhà.

Tại hiện trường, Hoàng cũng đã tự nguyện giao nộp 4 viên hồng phiến; Phú giao nộp 1 túi xách màu đen bên trong chứa 1 gói "nước vui", 1 viên hồng phiến và 1 gói ma túy dạng ketamine.

Hiện tại, vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.