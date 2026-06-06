Bắt 2 nghi phạm người Lào vận chuyển ma túy qua Việt Nam tiêu thụ

Chiều nay 6.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 2 nghi phạm người Lào có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hai nghi phạm người Lào cùng số ma túy vận chuyển từ Lào qua Việt Nam ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, lúc 19 giờ 50 phút tối 3.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Công an xã Khe Sanh, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Khu vực 9 và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, phát hiện, bắt quả tang 2 nghi phạm quốc tịch Lào gồm Chiu (16 tuổi, trú tại bản Sa Ky) và Tia (17 tuổi, trú tại bản Ka Han, cùng thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào qua Việt Nam để tiêu thụ.

Luật cùng số tang vật bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút tối 2.6, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nghi phạm Bùi Quý Luật (43 tuổi, trú tại tổ dân phố 13, phường Đồng Thuận, Quảng Trị) đang vận chuyển ma túy bằng ô tô tại khu vực ngã năm cầu Quán Hàu (thuộc thôn Hùng Phú, xã Quảng Ninh) để bán kiếm lời. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.999 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Luật tại nhà nghỉ ở phường Quảng Trị, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 78 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tang vật thu giữ là 2.077 viên ma túy tổng hợp các loại.