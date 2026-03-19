Thời sự

Biên phòng Đà Nẵng xuyên biên giới cứu sản phụ người Lào sinh khó

Mạnh Cường
19/03/2026 10:36 GMT+7

Lực lượng biên phòng Đà Nẵng vượt đường rừng kịp thời đưa một sản phụ người Lào đang sinh khó đến cơ sở y tế an toàn.

Sáng 19.3, trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry (đóng tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng), cho biết các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng hỗ trợ cấp cứu một sản phụ người Lào trong tình trạng sinh khó, đảm bảo an toàn tính mạng cho cả mẹ và con.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Ga Ry nhận được tin đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ chính quyền bản A Bưl (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) về trường hợp sản phụ Si Phet Sa Mi (22 tuổi, ở bản A Bưl) đang chuyển dạ sinh con đầu lòng nhưng gặp khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Ga Ry đã khẩn trương cử 7 cán bộ, chiến sĩ cùng quân y của đơn vị, sử dụng xe cứu thương 0 đồng nhanh chóng cơ động đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục tiếp nhận, đồng thời thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe ban đầu cho sản phụ.

Trước diễn biến phức tạp của ca sinh, đơn vị đã quyết định tổ chức vận chuyển sản phụ đến Trung tâm y tế Tây Giang (ở xã Tây Giang, huyện Tây Giang, Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng), để được chăm sóc và hỗ trợ sinh đẻ trong điều kiện y tế đảm bảo hơn.

Quá trình di chuyển được thực hiện khẩn trương nhưng an toàn, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn và phương tiện, Đồn biên phòng Ga Ry còn động viên, hỗ trợ ban đầu số tiền 2 triệu đồng nhằm giúp gia đình sản phụ trang trải chi phí cần thiết.

Theo trung tá Nguyễn Phúc Trường, hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry góp phần cứu kịp thời một sản phụ trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần nhân văn, tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng biên phòng Việt Nam với chính quyền và nhân dân nước bạn Lào.

Đà Nẵng: Xuyên đêm vượt quãng đường sạt lở đưa sản phụ đi sinh

