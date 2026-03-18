Sản phụ chuyển dạ giữa đêm, người dân xóm trọ hỗ trợ vượt cạn thành công

Tối 18.3, Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng (Quảng Trị) xác nhận đã tiếp nhận và chăm sóc cho một sản phụ tên K. (19 tuổi, ở xã Diên Sanh) nhập viện vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 5 phút sáng 18.3, chị K. cảm thấy có dấu hiệu chuyển dạ nên đã gọi taxi để đến bệnh viện. Tuy nhiên, trong lúc chờ taxi, chị vỡ ối và may mắn nhận được sự hỗ trợ của người dân xung quanh.

Sản phụ K. vượt cạn thành công nhờ sự hỗ trợ của người dân xóm trọ ẢNH: B.H

Bà Đặng Thị Tố Thủy (50 tuổi, ở cùng xóm trọ với sản phụ K.) cho biết sự việc diễn ra rất nhanh nên cả xóm trọ ai cũng hốt hoảng, tìm cách giúp K. vượt cạn.

"Lúc đó cũng khá muộn rồi, tôi đi làm về thì hay tin K. đã gọi taxi đi bệnh viện để sinh. Chuẩn bị nghỉ ngơi thì K. qua gõ cửa phòng tôi xin ngụm nước, ít phút sau thì chuyển dạ, vỡ ối tại phòng", bà Thủy nhớ lại.

Phát hiện tình huống khẩn cấp, bà Thủy cùng một số người trong xóm trọ nhanh chóng chạy sang phòng chị K. hỗ trợ. May mắn, ca sinh diễn ra thuận lợi, chỉ ít phút sau em bé đã cất tiếng khóc chào đời, đúng lúc taxi vừa đến để đưa 2 mẹ con đến bệnh viện.

"Cháu K. sinh con nặng 3,2 kg. Chiều nay sau khi đi làm về, tôi cùng mấy người trong xóm trọ nấu nướng, chuẩn bị đồ đạc mang lên bệnh viện thăm K., thấy 2 mẹ con khỏe chúng tôi cũng mừng", bà Thủy chia sẻ.