Toàn cảnh 17h: Bóc trần ma túy ‘đội lốt’ Pod Chill | Triệt phá đường dây cá độ trên…vé giữ xe

Toàn cảnh 17h ngày 2.8.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 2.8: Bóc trần ma túy ‘đội lốt’ Pod Chill | Triệt phá đường dây cá độ trên…vé giữ xe

TP.HCM: Triệt phá đường dây ma túy 'đội lốt' Pod Chill từ Campuchia, xử lý 37 người

Ngụy trang ma túy Etomidate dưới dạng thuốc lá điện tử Pod Chill rồi vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam để pha chế, tiêu thụ, một đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ hàng nghìn đầu Pod chứa ma túy cùng lượng lớn nguyên liệu, dụng cụ pha chế.

Đánh sập đường dây Pod Chill chứa ma túy quy mô lớn

TP.HCM: Triệt phá đường dây cá độ World Cup, ghi 'phơi' cược trên vé giữ xe

Ngụy trang "phơi" cá cược trên mặt sau phiếu giữ xe để qua mắt lực lượng chức năng, một đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 có tổng giao dịch hơn 1,7 tỉ đồng vừa bị Công an TP.HCM triệt xóa. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 17 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Triệt phá đường dây cá độ World Cup, ghi phơi trên vé giữ xe

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?

Từng khiến không ít tài xế lúng túng trong những ngày đầu, phương án phân làn mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đang dần phát huy hiệu quả sau một tuần áp dụng. Nhiều người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này cho biết tình trạng ùn ứ đã giảm, việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.