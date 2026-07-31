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Toàn cảnh 17h: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT TP.HCM nói về vương miện 'kim cương giả'
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT TP.HCM nói về vương miện 'kim cương giả'

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 31.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TOÀN CẢNH 17h ngày 31.7: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT nói về vương miện “kim cương giả”

Đình chỉ học 1 năm với 2 sinh viên trêu đùa “tiêm thuốc độc” người tương tác

Sáng 31.7, Hội đồng kỷ luật Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã họp bàn việc xử lý với trường hợp 2 sinh viên y khoa của trường "gây bão mạng" vì những phát ngôn vi phạm chuẩn mực y đức.

Đình chỉ học 1 năm với 2 sinh viên trêu đùa 'tiêm thuốc độc' người tương tác

Xôn xao vương miện “kim cương giả”: Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Chiều 30.7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó trưởng phòng Nghệ thuật (Sở VH-TT TP.HCM), đã có phản hồi liên quan đến một số vụ việc gây chú ý tại các cuộc thi sắc đẹp thời gian qua.

Á hậu ném gạch vào nhà dân, vương miện 'kim cương giả': Sở VH-TT TP.HCM nói gì?

Siêu bão Dolphin gió mạnh 220 km/giờ, Biển Đông sẽ có sóng cao tới 4 mét

Cập nhật thông tin mới nhất về siêu bão Dolphin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 31.7, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 161,9 độ kinh đông.

Siêu bão Dolphin gió mạnh 220 km/giờ, Biển Đông sẽ có sóng cao tới 4 m

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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