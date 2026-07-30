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Toàn cảnh 17h: Sắp xét xử ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây | Bé trai nguy kịch do uống sữa quá nhiều
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Sắp xét xử ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây | Bé trai nguy kịch do uống sữa quá nhiều

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TT Phát triển Nội dung số
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 30.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xét xử trực tuyến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên' Trúc Phương

227 bị cáo trong chuyên án bí số VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, sẽ bị đưa ra xét từ ngày 17.8 đến ngày 12.9.

Xét xử trực tuyến ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, 'cô tiên' Trúc Phương

Uống sữa tươi quá nhiều, bé trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu

Uống hơn 1 lít sữa tươi mỗi ngày nhưng ăn rất ít cơm và thực phẩm khác, bé trai 4 tuổi rơi vào tình trạng thiếu máu, thiếu sắt trầm trọng, dẫn đến suy đa cơ quan nguy kịch. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần hồi phục nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi chức năng tim.

Uống sữa tươi quá nhiều, bé trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu

Phạt đến 20 triệu đồng nếu không cho lao động nữ nghỉ trong thời gian này

Nghị định 283/2026/NĐ-CP bổ sung chế tài xử phạt nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi lao động nữ tại nơi làm việc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng khoảng cách từ quy định đến thực tế vẫn còn không nhỏ.

Phạt đến 20 triệu đồng nếu không cho lao động nữ nghỉ trong thời gian này

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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