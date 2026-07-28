Toàn cảnh 17h: Thoát chết thần kỳ vụ xe ben tông tiệm kính mắt | Truy lùng cá sấu 'nấp' dưới suối?

Toàn cảnh 17h ngày 28.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 28.7: Thoát chết thần kỳ vụ xe ben tông tiệm kính mắt | Truy lùng cá sấu “nấp” dưới suối?

Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền

Vượt ngưỡng 60 tuổi, nhiều người chọn cách nghỉ ngơi, an dưỡng. Nhưng với bà Tư, ông Thắng Viễn hay ông Văn Phụng, mỗi ngày mới tại TP.HCM vẫn bắt đầu bằng nhịp điệu quen thuộc của sự lao động. Họ làm việc không đơn thuần chỉ để mưu sinh, mà để giữ cho mình sự tự chủ, niềm vui và lẽ sống.

Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền

Diễn viên Trường Thịnh: “Gần 10 năm làm nghề, tôi vẫn ở nhà thuê”

Vào vai Vĩnh Trường trong bộ phim Nợ đời vay trả, diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, phía sau thành công của vai diễn là hành trình gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật với không ít khó khăn. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết đến nay anh vẫn ở nhà thuê và cuộc sống chưa thật sự dư dả như nhiều người vẫn nghĩ về nghề diễn viên.

Diễn viên Trường Thịnh: ‘Gần 10 năm làm nghề, tôi vẫn ở nhà thuê’

Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông khuyên ngừng không kích vì đã tới ngưỡng hiệu quả?

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã khuyến nghị dừng chiến dịch không kích quanh eo biển Hormuz vì ông tin rằng chiến dịch đã đạt đến giới hạn về độ hiệu quả.

Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông khuyên ngừng không kích vì đã tới ngưỡng hiệu quả

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