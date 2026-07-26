Xe hoa Hà Nội giúp quán cà phê ở TP.HCM hút khách mỗi ngày

Theo ghi nhận của người viết, từ đầu giờ chiều, nhiều "nàng thơ" diện váy đầm tìm đến một quán cà phê ở P.Bình Thạnh (TP.HCM) để chụp ảnh cùng 2 chiếc xe chở đầy hoa, gợi nhớ khung cảnh mùa thu trên đường phố Hà Nội.

Các cô gái diện váy, đội nón lá, check-in cùng xe hoa Hà Nội ẢNH: AN VY

Trên mỗi chiếc xe là giỏ hoa được kết thành nhiều tầng với nhiều loại hoa như hồng vàng, hồng dâu, cát tường, sao khô, sao tím, thạch thảo… Màu hoa rực rỡ nổi bật giữa không gian có phần hoài niệm của căn biệt thự. Bên cạnh xe hoa, quán chuẩn bị thêm nón lá để khách sử dụng khi chụp ảnh.

Phan Thanh Uyên Nhã (25 tuổi), ngụ đường Bùi Đình Túy, P.Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội. Từng du lịch ở Hà Nội và chụp ảnh cùng xe hoa trên phố, Nhã tò mò muốn xem phiên bản xe hoa giữa TP.HCM có gì khác biệt.

Theo Nhã, cách trang trí xe đạp, giỏ hoa và nón lá tại đây khá giống những hình ảnh cô từng bắt gặp ở thủ đô. Tuy nhiên, sự khác biệt dễ nhận thấy nhất vẫn là thời tiết ẢNH: AN VY

"Ở Hà Nội, mình chụp xe hoa trong không khí se lạnh nên cảm giác rất đúng chất mùa thu. Còn ở TP.HCM thì nóng hơn, chụp một lúc là đổ mồ hôi. Dù vậy, nhìn những giỏ hoa mình vẫn nhớ đến chuyến đi Hà Nội trước đây", Nhã nói.

Hồ Hoàng Tùng (25 tuổi), bạn của Nhã, cho biết đây là lần đầu anh chàng trực tiếp nhìn thấy một chiếc xe đạp chở đầy hoa theo phong cách Hà Nội. Trước đó, anh chỉ biết đến hình ảnh này qua mạng xã hội nên cảm thấy mới lạ khi xe hoa xuất hiện ngay giữa TP.HCM.

Xe hoa Hà Nội hút khách trải nghiệm ẢNH: AN VY

Trong khi đó, chị Nguyễn Phương Linh (32 tuổi), ngụ đường Hoàng Diệu 2, P.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết chị đã di chuyển một quãng đường khá xa để đến chụp ảnh. Chị cho rằng sự kết hợp giữa xe đạp cũ, hoa nhiều màu và kiến trúc biệt thự khiến không gian có nét khác biệt so với các góc check-in thông thường.

Theo ghi nhận của người viết, không chỉ chụp ảnh, nhiều khách còn gọi xôi cốm để trải nghiệm trọn vẹn hơn không khí mùa thu Hà Nội. Phần xôi có cốm, dừa và hạt sen, được gói trong lá sen trước khi mang ra phục vụ.

Món xôi cốm gây thương nhớ của mùa thu Hà Nội được nhiều thực khách yêu thích ẢNH: AN VY

Quán còn giới thiệu món trà ô long mang tên "Cẩm ngày thu", lấy cảm hứng từ màu sắc và không khí mùa thu thủ đô. Nhờ đó, câu chuyện Hà Nội không chỉ xuất hiện ở phần trang trí mà còn được đưa vào món ăn, thức uống.

Anh Nguyễn Mai Sáng (29 tuổi, thường được gọi là Tony Nguyễn), quản lý quán cà phê, cho biết địa điểm này được cải tạo từ một biệt thự cổ, vì thế phù hợp với hình ảnh xe đạp cổ, hoa và những món ăn gợi nhớ Hà Nội. Nhóm quyết định phát triển ý tưởng mùa thu Hà Nội ngay tại TP.HCM để khách trải nghiệm.

Bạn trẻ thích thú lưu lại khoảnh khắc bên xe hoa ẢNH: AN VY

Anh Sáng cho biết 2 xe hoa được trang trí bằng khoảng 20 loại hoa khác nhau, chủ yếu lấy từ chợ đầu mối. Hoa được lựa chọn dựa trên màu sắc, độ bền và khả năng hài hòa với kiến trúc biệt thự cổ. Các thành viên của quán thay phiên nhau cắm hoa, điều chỉnh bố cục, đồng thời tưới nước mỗi giờ đồng hồ một lần để hoa giữ được độ tươi trong thời tiết oi nóng của TP.HCM.

Xe hoa rực rỡ được đặt ngay cạnh khu vực thưởng thức cà phê, tạo điểm nhấn cho không gian biệt thự cổ ẢNH: AN VY

Anh Sáng kể rằng anh từng sinh sống tại Hà Nội khoảng 1 năm nên có cơ hội ngắm những xe hoa trên phố, thưởng thức xôi cốm và cảm nhận thời tiết mùa thu thủ đô. Từ những trải nghiệm đó, anh cùng các thành viên đưa xe đạp chở hoa, nón lá và xôi cốm vào không gian biệt thự cổ tại TP.HCM.

"Tụi mình muốn các bạn trẻ, đặc biệt là những người chưa có dịp ra Hà Nội, vẫn có thể phần nào cảm nhận những hình ảnh quen thuộc của thủ đô ngay tại TP.HCM. Trong ngày đầu giới thiệu xe hoa, hơn 100 người đã đến check-in. Sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, địa điểm này được nhiều người biết đến hơn, thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày đến chụp ảnh và trải nghiệm không khí mùa thu Hà Nội", anh Sáng chia sẻ.