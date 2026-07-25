Toàn cảnh 17h: Cập nhật vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long | Lời khai tài xế dương tính ma túy, phóng nhanh

Toàn cảnh 17h ngày 25.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 25.7: Cập nhật vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long | Lời khai tài xế dương tính ma túy, phóng nhanh

Xúc động: Ước mơ của cô học trò lớn lên trong chùa

Chưa từng biết mặt cha, tuổi thơ của Nguyễn Thị Xuyến, học sinh Trường THPT Tân Dân (Hà Nội), gắn với những tháng ngày lớn lên trong sự cưu mang nơi cửa Phật. Dù vẫn còn mẹ và bà ngoại, nhưng cuộc sống quá nhiều thiếu thốn khiến gia đình không đủ điều kiện chăm sóc em trọn vẹn. Mái chùa vì thế trở thành nơi Xuyến được nuôi dưỡng, học cách trưởng thành và nuôi dưỡng khát vọng đổi thay số phận.

Cô học trò lớn lên trong chùa và khát vọng đổi thay số phận

Bão số 2 mạnh lên cấp 12

Cập nhật tin bão số 2 (cơn bão Noul) mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ ngày 25.7, tâm bão ở vị trí vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420 km về phía đông đông nam.

Bão số 2 (bão Noul) giật cấp 14 hướng về Trung Quốc

Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên hỗ trợ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng Trung Quốc và Nga không giúp đỡ Iran trong xung đột với Mỹ song cũng cảnh báo kết cục xấu nếu việc đó xảy ra.

Ông Trump cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên hỗ trợ Iran

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.