Toàn cảnh 17h: Phòng khám bơm sữa đậu nành vào cơ thể lừa bệnh nhân | Khách bán vàng, kim cương tăng đột biến

Toàn cảnh 17h ngày 23.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 23.7: Phòng khám bơm sữa đậu nành vào cơ thể lừa bệnh nhân | Khánh bán vàng, kim cương tăng đột biến

Vì sao giá vàng giảm 7 triệu/lượng trong sáng 23.7?

Sáng 23.7, giá vàng miếng SJC giảm tới 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, bất chấp giá vàng thế giới không có nhiều biến động.

Vì sao giá vàng giảm 7 triệu/lượng trong sáng 23.7?

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam

Theo thông tin từ Pacific Airlines, chiếc máy bay cuối cùng liên quan đến thương hiệu Jetstar Pacific đã chính thức bàn giao lại cho đối tác, khép lại hoàn toàn sự hiện diện của biểu tượng "ngôi sao cam" tại thị trường Việt Nam.

Tạm biệt chiếc máy bay cuối cùng của hãng bay giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam

Báo Thanh Niên trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Cao Bằng

Sau hai năm liên tiếp hứng chịu mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân tại xã biên giới Cần Yên (Cao Bằng) vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ngày 22.7, Báo Thanh Niên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và chính quyền địa phương trao 42 phần quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Báo Thanh Niên trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Cao Bằng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.