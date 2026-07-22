Toàn cảnh 17h: Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào SJC | Bộ Y tế có công văn khẩn về virus Adeno

Toàn cảnh 17h ngày 22.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 22.7: Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào SJC | Bộ Y tế có công văn khẩn về virus Adeno

Phó hiệu trưởng Bắc Ninh bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa lên tiếng

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, con gái ông H.Đ.L. Nội dung bài viết cho rằng ông L. đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn toán và tiếng Anh cho con gái ông L.

Phó hiệu trưởng Bắc Ninh bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa lên tiếng

Mường Than hồi sinh sau lũ: Những móng nhà đầu tiên được dựng lên

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), những ngôi nhà tái định cư đầu tiên đang được khẩn trương xây dựng, trong khi hàng nghìn người dân vùng nguy cơ sạt lở dần ổn định cuộc sống tại các khu tạm trú. Giữa những mất mát chưa thể nguôi ngoai, sự chung tay của lực lượng chức năng, chính quyền và cộng đồng đang tiếp thêm niềm tin để người dân từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới một cuộc sống mới.

Mường Than hồi sinh sau lũ: Những móng nhà đầu tiên được dựng lên

Điều gì cần biết khi bị viêm loét đại tràng?

Theo Danielle Gaffen - chuyên gia dinh dưỡng IBD có trụ sở tại San Diego (Mỹ) cho biết, đối với những người bị viêm loét đại tràng, thực phẩm họ ăn có thể tạo ra sự khác biệt. Một số loại thực phẩm có thể làm giảm các triệu chứng và viêm, trong khi những loại khác lại có thể gây ra các triệu chứng. Một trong những nhóm thực phẩm hàng đầu cần được lưu ý là các sản phẩm từ sữa. Nhiều bệnh nhân viêm loét đại tràng thường gặp khó khăn trong việc tiêu hóa đường lactose, dẫn đến các tình trạng đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy trầm trọng hơn khi sử dụng nhóm thực phẩm này.

Những điều cần biết khi bị viêm loét đại tràng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.