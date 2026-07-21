Toàn cảnh 17h: Lời khai tài xế vụ cháy xe khách, 7 người tử vong | Giám thị bị tố làm bài hộ con gái hiệu phó

Toàn cảnh 17h ngày 21.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 21/7: Lời khai tài xế vụ cháy xe khách, 7 người tử vong | Giám thị bị tố làm bài hộ con gái hiệu phó

TP.HCM: Cháy dữ dội ở trụ điện trước ngân hàng đường Lương Định Của, lửa táp vào biển hiệu

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ hệ thống dây cáp trên trụ điện đường Lương Định Của, phường An Khánh (TP.HCM), sau đó cháy ngùn ngụt rồi lan sang biển hiệu của một ngân hàng và các cửa hàng lân cận.

TP.HCM: Cháy dữ dội ở trụ điện trước ngân hàng đường Lương Định Của, lửa táp vào biển hiệu

Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó ở Bắc Ninh

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, con gái Hiệu phó Trường THPT Lương Tài. Phản ánh cho biết, hiệu phó nhà trường đã sắp xếp cho giám thị giải đề môn toán và tiếng Anh cho thí sinh N.

Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó ở Bắc Ninh

Không hút thuốc, điều gì làm tỷ lệ ung thư phổi ở nữ giới gia tăng?

Theo báo cáo trên chuyên trang y tế Medical News Today, ung thư phổi vốn thường được mặc định là căn bệnh của người hút thuốc lâu năm. Thế nhưng, thực tế đang ghi nhận một xu hướng đáng báo động khi tỷ lệ người trẻ, đặc biệt là phụ nữ dưới 50 tuổi chưa bao giờ chạm vào điếu thuốc, đang có dấu hiệu mắc bệnh tăng cao. Điều này buộc các nhà khoa học phải thực hiện các phân tích chuyên sâu để tìm kiếm những tác nhân tiềm ẩn ngoài các yếu tố truyền thống.

Không hút thuốc, điều gì làm tỷ lệ ung thư phổi ở nữ giới gia tăng?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.



