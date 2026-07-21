Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lời khai tài xế vụ cháy xe khách, 7 người tử vong | Giám thị bị tố làm bài hộ con gái hiệu phó
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời khai tài xế vụ cháy xe khách, 7 người tử vong | Giám thị bị tố làm bài hộ con gái hiệu phó

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 21.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 21/7: Lời khai tài xế vụ cháy xe khách, 7 người tử vong | Giám thị bị tố làm bài hộ con gái hiệu phó

TP.HCM: Cháy dữ dội ở trụ điện trước ngân hàng đường Lương Định Của, lửa táp vào biển hiệu

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ hệ thống dây cáp trên trụ điện đường Lương Định Của, phường An Khánh (TP.HCM), sau đó cháy ngùn ngụt rồi lan sang biển hiệu của một ngân hàng và các cửa hàng lân cận.

TP.HCM: Cháy dữ dội ở trụ điện trước ngân hàng đường Lương Định Của, lửa táp vào biển hiệu

Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó ở Bắc Ninh

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, con gái Hiệu phó Trường THPT Lương Tài. Phản ánh cho biết, hiệu phó nhà trường đã sắp xếp cho giám thị giải đề môn toán và tiếng Anh cho thí sinh N.

Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó ở Bắc Ninh

Không hút thuốc, điều gì làm tỷ lệ ung thư phổi ở nữ giới gia tăng?

Theo báo cáo trên chuyên trang y tế Medical News Today, ung thư phổi vốn thường được mặc định là căn bệnh của người hút thuốc lâu năm. Thế nhưng, thực tế đang ghi nhận một xu hướng đáng báo động khi tỷ lệ người trẻ, đặc biệt là phụ nữ dưới 50 tuổi chưa bao giờ chạm vào điếu thuốc, đang có dấu hiệu mắc bệnh tăng cao. Điều này buộc các nhà khoa học phải thực hiện các phân tích chuyên sâu để tìm kiếm những tác nhân tiềm ẩn ngoài các yếu tố truyền thống.

Không hút thuốc, điều gì làm tỷ lệ ung thư phổi ở nữ giới gia tăng?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.


Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lời kể lũ dữ cuốn trôi cả gia đình | Xác minh vụ cô giáo mầm non bắt trẻ ngủ trước toilet

Toàn cảnh 17h: Lời kể lũ dữ cuốn trôi cả gia đình | Xác minh vụ cô giáo mầm non bắt trẻ ngủ trước toilet

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Đoàn cứu hộ 'căng mình' tại Lai Châu | Cảnh báo nắng nóng 'cao điểm' ở miền trung

Toàn cảnh 17h: Di dời khẩn cấp 219 hộ trong vùng lũ | Điều tra vụ cướp tiệm vàng do nợ nần

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Trường THPT Lương Tài cháy xe khách cháy trụ điện Ung thư phổi gian lận thi cử

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận