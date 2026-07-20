Toàn cảnh 17h: Đoàn cứu hộ 'căng mình' tại Lai Châu | Cảnh báo nắng nóng 'cao điểm' ở miền trung

Toàn cảnh 17h ngày 20.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 20.7: Đoàn cứu hộ ‘căng mình’ tại Lai Châu | Cảnh báo nắng nóng cao điểm ở miền Trung

Miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NHCMF), hôm qua (19.7), miền Trung xuất hiện nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40,4 độ C, Nam Đông (Huế) 38,9 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,7 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5 độ C... Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư - Kỳ 1: Bác sĩ nghẹn ngào khi mẹ sẵn sàng chấp nhận cái chết để cứu thai nhi

Có những tình yêu không cần lời nói, nhưng đủ sức lay động trái tim của bất kỳ ai. Đó là tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Khi nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn ở tuần thai thứ 21, trước mắt chị không chỉ là nỗi sợ hãi về bệnh tật, mà còn là một lựa chọn nghiệt ngã: bắt đầu điều trị để giành lấy cơ hội cho chính mình, hay cố gắng kéo dài thai kỳ để con có thêm hy vọng được sống.

Ngậm ngùi đọc bệnh án ung thư: Bác sĩ nghẹn ngào khi mẹ sẵn sàng chọn cái chết để cứu thai nhi

Ukraine không kích gây thương vong lớn, Nga phóng nhiều tên lửa vào Kyiv

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 125 máy bay không người lái (UAV) và 41 tên lửa trong một đêm, một ngày sau khi Ukraine tổ chức cuộc không kích gây thương vong lớn nhất trong lãnh thổ Nga trong hơn 2 năm.

Ukraine không kích gây thương vong lớn, Nga phóng nhiều tên lửa vào Kyiv

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