Toàn cảnh 17h: Lời kể lũ dữ cuốn trôi cả gia đình | Xác minh vụ cô giáo mầm non bắt trẻ ngủ trước toilet

Toàn cảnh 17h ngày 18.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 18.7: Lời kể lũ dữ cuốn trôi cả gia đình | Xác minh vụ cô giáo mầm non bắt trẻ ngủ trước toilet

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không?

Sau nửa tháng triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách tại TP.HCM tăng mạnh. Không chỉ thu hút thêm người dân đến với giao thông công cộng, chính sách này cũng đặt ra một thay đổi mới: thay vì mua vé như trước, nhiều hành khách đang dần làm quen với việc lên xe bằng căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp. Liệu việc này có khó, nhất là với người lớn tuổi?

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không?

Rác bủa vây đường Nguyễn Văn Linh, công nhân vệ sinh bị đe dọa

Rác thải chất thành từng đống, bủa vây cả trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM. Không chỉ gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị, tình trạng đổ rác trộm còn đẩy những công nhân vệ sinh vào cảnh bị chửi bới, thậm chí đe dọa đâm chém chỉ vì nhắc nhở người vi phạm. Trong khi đó, mô hình lắp camera "phạt nguội" tại xã Bình Chánh đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc ngăn chặn nạn xả rác bừa bãi.

Rác bủa vây đường Nguyễn Văn Linh, công nhân vệ sinh bị đe dọa

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, Bắc Kinh phản bác

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.7 tuyên bố ông có bằng chứng cho thấy Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, nhưng Bắc Kinh đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, Bắc Kinh phản bác

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