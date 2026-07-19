Toàn cảnh 17h: Di dời khẩn cấp 219 hộ trong vùng lũ | Điều tra vụ cướp tiệm vàng do nợ nần

Toàn cảnh 17h ngày 19.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 19.7: Di dời khẩn cấp 219 hộ trong vùng lũ | Điều tra vụ cướp tiệm vàng do nợ nần

Huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích ở Lai Châu

Sau trận lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Đáng chú ý, hai chó nghiệp vụ vừa tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela sẽ được huy động đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Lai Châu

Tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link lạ: Cục CSGT khuyến cáo không bấm

Ngày 18.7, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội qua tin nhắn SMS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai.

Tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link lạ: Cục CSGT khuyến cáo không bấm

Tại sao sau phẫu thuật thường tái phát viêm ruột?

Bệnh viêm ruột, bao gồm bệnh Crohn và viêm loét đại tràng, là tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại đường tiêu hóa. Đối với nhiều bệnh nhân, khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn mang lại hiệu quả, phẫu thuật sẽ được chỉ định để loại bỏ các phần mô bị tổn thương nghiêm trọng. Với bệnh Crohn có khoảng 25% bệnh nhân trải qua phẫu thuật tại một số thời điểm theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Phẫu thuật Tiêu hóa. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng phẫu thuật có thể mang lại sự thuyên giảm triệu chứng lâu dài nhưng không đồng nghĩa với việc chữa khỏi hoàn toàn trong mọi trường hợp, đặc biệt là với bệnh Crohn.

Tại sao sau phẫu thuật thường tái phát viêm ruột?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.