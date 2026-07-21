Bắc Ninh: Xác minh thông tin tố giám thị làm bài hộ con gái hiệu phó

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N, con gái Hiệu phó Trường THPT Lương Tài. Phản ánh cho biết, hiệu phó nhà trường đã sắp xếp cho giám thị giải đề môn toán và tiếng Anh cho thí sinh N.

Nội dung thông tin tố cáo đang được chia sẻ trên mạng xã hội về điểm thi Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thí sinh N. được 10 điểm môn toán. Ngoài ra, cũng theo tố cáo, một thí sinh khác ngồi cạnh thí sinh N. chép bài của N. cũng được 9,5 điểm môn toán.

Trưa 21.7, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nắm được phản ánh từ mạng xã hội về điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi tốt nghiệp Trường THPT Lương Tài, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Phòng Quản lý chất lượng giáo dục làm việc với các bên có liên quan.

Qua làm việc, các lãnh đạo, thư ký, giám thị, giám sát tại phòng thi theo phản ánh và tổ kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài cho biết điểm thi đã thực hiện đúng quy chế thi và văn bản hướng dẫn, giám thị tại phòng thi không nhắc bài và giải bài thi cho bất kỳ thí sinh nào, kể cả thí sinh H.P.N.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, để có kết luận cuối cùng, sở và Trường THPT Lương Tài đã đề nghị cơ quan công an địa phương phối hợp để xác minh, làm rõ.