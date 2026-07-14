Cà Mau thông tin về tài khoản tố 'tiêu cực' tại kỳ thi tốt nghiệp

Ngày 14.7, tại hội nghị tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan chức năng chưa xác định được người đứng sau tài khoản đăng thông tin liên quan một thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ bị cho là sử dụng điện thoại trong kỳ thi.

Theo ông Đen, đây là tài khoản ẩn danh, đặt máy chủ ở nước ngoài. Người đăng còn có 3 tài khoản dự phòng đăng nội dung tương tự để chuyển sang sử dụng trong trường hợp tài khoản chính bị chặn.

"Điều này cho thấy người đăng tải thông tin có am hiểu về công nghệ thông tin, vì vậy việc xác minh chủ tài khoản gặp nhiều khó khăn", ông Đen nói.

Thông tin thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lan truyền mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự kiến, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch sẽ phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh Cà Mau thành lập tổ thực hiện quy trình xác minh, báo cáo lãnh đạo tỉnh và thông tin đến dư luận trong thời gian sớm nhất.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Cà Mau, cho biết tài khoản đăng thông tin tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh chỉ được tạo vài ngày trước thời điểm đăng tải.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin, làm rõ người quản lý, sử dụng tài khoản.

Theo thượng tá Nguyễn Trường Sang, qua làm việc với nhà trường và những cá nhân liên quan, đến thời điểm này chưa có căn cứ chứng minh thí sinh T.T.Q. sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Cà Mau, cho biết tài khoản đăng thông tin tiêu cực liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh chỉ được tạo vài ngày trước thời điểm đăng tải ẢNH: G.B

"Trước khi có kết luận chính thức, người dân không nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh", thượng tá Sang khuyến cáo.

Như Thanh Niên thông tin, Trước đó, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng một thí sinh tên T.T.Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán.

Theo nội dung phản ánh, nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại và hôm sau điện thoại bị "tịch thu".

Ngay sau có thông tin phản ánh, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Trường THPT Hồ Thị Kỷ báo cáo về thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp quá trình và kết quả học tập của em T.T.Q.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng chủ trì làm việc với lãnh đạo điểm thi, tổ kiểm tra, cán bộ coi thi và cán bộ giám sát các môn ngữ văn, toán tại phòng thi số 11, điểm thi 002 - Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường cũng được mời làm việc để làm rõ quá trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi này.

Được biết, qua trao đổi và tường trình, các thành viên tham gia làm việc đều ghi nhận quá trình tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Kết quả học tập môn toán của em T.T.Q trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10, 9,3 điểm ở lớp 11 và 9,0 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường dự thi cấp tỉnh.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau cho rằng, đối chiếu kết quả học tập, việc em T.T.Q đạt điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không có gì bất thường.



