Toàn cảnh 17h: Đột kích kho hàng giả trăm tỉ ở TP.HCM | Vượt đèn vàng có bị phạt như đèn đỏ?

Toàn cảnh 17h ngày 24.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 24.7: Đột kích kho hàng giả trăm tỉ ở TP.HCM | Vượt đèn vàng có bị phạt như đèn đỏ?

Vụ phòng khám lừa dối hàng trăm bệnh nhân: Sở Y tế Nghệ An lên tiếng

Ngày 24.7, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An (số 72, Lê Lợi, P.Thành Vinh, Nghệ An).

Vụ phòng khám lừa dối hàng trăm bệnh nhân: Sở Y tế Nghệ An lên tiếng

Vượt đèn vàng có bị phạt như đèn đỏ? CSGT nói rõ thời điểm quyết định

"Vượt đèn vàng có bị phạt không?" là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn giao thông. Không ít người cho rằng chỉ vượt đèn đỏ mới bị xử phạt, trong khi người khác khẳng định vượt đèn vàng cũng bị phạt như đèn đỏ với mức lên tới 20 triệu đồng đối với ô tô.

Vượt đèn vàng có bị phạt như đèn đỏ? CSGT nói rõ thời điểm quyết định

Vì sao càng căng thẳng càng thèm đồ ngọt?

Dù chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể, não bộ lại là cơ quan ngốn năng lượng bậc nhất khi tiêu thụ tới một nửa lượng carbohydrate hàng ngày. Trong đó, glucose là nguồn nhiên liệu quan trọng nhất để duy trì các hoạt động tư duy. Khi chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng cấp tính, nhu cầu năng lượng của não bộ sẽ tăng đột biến thêm khoảng 12%. Để đáp ứng sự thiếu hụt này, hệ thống thần kinh sẽ phát đi những tín hiệu mạnh mẽ, thôi thúc cơ thể tìm kiếm các thực phẩm chứa đường để nhanh chóng bổ sung nhiên liệu, dẫn đến việc thèm đồ ngọt.

Vì sao càng căng thẳng càng thèm đồ ngọt?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.