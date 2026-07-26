Toàn cảnh 17h: Bắt cựu Chủ tịch HĐQT Việt Mỹ thổi giá thiết bị y tế | Vì sao tuyến đường 800 tỉ 'đắp chiếu'?

Toàn cảnh 17h ngày 26.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.7: Bắt cựu Chủ tịch HĐQT Việt Mỹ thổi giá thiết bị y tế | Vì sao tuyến đường 800 tỉ ‘đắp chiếu’?

Bộ Xây dựng phản hồi về kiểm định khí thải “đạp thốc ga” trong thời gian ngắn.

Theo phản ánh của cử tri, phương pháp kiểm định khí thải bằng cách đạp thốc ga trong thời gian ngắn (1 giây) đang gây ra những lo ngại về nguy cơ hư hỏng động cơ và hệ thống truyền động của phương tiện. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tạo tâm lý bất an cho chủ phương tiện khi đi đăng kiểm.

Lại lo 'đạp hết ga' kiểm định khí thải gây hỏng xe, Bộ Xây dựng nói gì?

5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

Dựa trên 20 năm kinh nghiệm lâm sàng, tiến sĩ Sanjay Bhojraj, chuyên gia về tim mạch can thiệp và y học chức năng tại Mỹ chỉ ra 5 thói quen sau 7 giờ tối mà bạn cần từ bỏ ngay để bảo vệ trái tim. Sai lầm phổ biến nhất là thói quen ăn đêm muộn, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất béo hoặc đường. Cơ thể chúng ta vốn không được thiết kế để xử lý lượng lớn thực phẩm vào ban đêm, việc này dễ gây rối loạn quá trình trao đổi chất, tăng mức insulin và là tác nhân trực tiếp dẫn đến béo phì cũng như các bệnh lý về tim.

5 thói quen sau 7 giờ tối gây hại cho tim

Điều gì sẽ xảy ra nếu cả biển Đỏ lẫn eo biển Hormuz bị phong tỏa?

Một mối đe dọa mới đang nảy sinh tại một trong những tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Lực lượng dân quân Houthi tại Yemen – vốn có quan hệ mật thiết với Iran – đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu mỏ và hoạt động thương mại toàn cầu. Sự leo thang căng thẳng mới nhất này có ý nghĩa gì đối với cuộc xung đột liên quan đến Iran cũng như nền kinh tế toàn cầu?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cả biển Đỏ lẫn eo biển Hormuz bị phong tỏa?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.