Toàn cảnh 17h: Kết quả vụ clip tố gây khó khi làm sổ đỏ | Sẽ kỷ luật 2 nữ sinh dọa 'tiêm thuốc độc'

Toàn cảnh 17h ngày 27.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 27.7: Kết quả vụ clip tố gây khó khi làm sổ đỏ | Sẽ kỷ luật 2 nữ sinh dọa “tiêm thuốc độc”

Người cựu binh rong ruổi các nghĩa trang giúp đồng đội sớm trở về nhà

Ở tuổi 75 cựu binh Lê Hữu Triều (ở tại thành phố Huế) vẫn rong ruổi khắp các nghĩa trang ở Huế, Quảng Trị chụp ảnh mộ liệt sĩ, với mong mỏi mỗi tấm bia được lưu lại sẽ kết nối, giúp thêm một gia đình tìm thấy người thân.

Người cựu binh rong ruổi các nghĩa trang giúp đồng đội sớm trở về nhà

Người mẹ tàn tật sau thảm họa Yagi: “Nếu không vì con, tôi đã chẳng thiết sống…”

Gần 2 năm kể từ trận sạt lở kinh hoàng do mưa bão Yagi (bão số 3), với chị Đặng Thị Tư (trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai), ký ức về ngày 11.9.2024 vẫn như một vết sẹo chưa lành. Mỗi khi trời đổ mưa, dù đang ở trong ngôi nhà kiên cố nhưng người phụ nữ 34 tuổi vẫn giật mình thảng thốt.

Người mẹ tàn tật sau thảm họa Yagi: ‘Nếu không vì con, tôi đã chẳng thiết sống...’

Mỹ tạm dừng tấn công Iran, xung đột lan rộng sang biển Đỏ và biển Caspian

Cuộc đối đầu trên eo biển Hormuz giữa Mỹ và Iran đã lắng xuống vào cuối tuần qua. Nhưng xung đột vẫn mở rộng với các đợt tấn công mới xa hơn khi cả Yemen và Ukraine dường như đang bước vào vòng chiến.

Mỹ tạm dừng tấn công Iran, xung đột lan rộng sang biển Đỏ và biển Caspian

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