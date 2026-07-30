Cụ ông 98 tuổi thoát nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt gần 80 nốt

Ngày 30.7, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết, cụ ông Nguyễn Sổ (98 tuổi, ở xã Núi Thành) đã được xuất viện vào sáng cùng ngày, sau 12 ngày điều trị tích cực vì bị đàn ong vò vẽ đốt gần 80 nốt, gây tổn thương gan, thận, suy hô hấp và rối loạn đông máu nặng.

Theo người nhà, ngày 18.7, trong lúc ra vườn sau nhà, cụ Sổ bất ngờ bị một đàn ong vò vẽ tấn công. Gần 80 vết đốt xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, tập trung tại vùng lưng, tay, chân và đầu của cụ.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, cụ ông ở Đà Nẵng đã được xuất viện về nhà ẢNH: HUÂN BÙI

Sau khi bị ong đốt, cụ ông đau nhức toàn thân, mệt nhiều rồi ngã xuống. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu. Thời điểm nhập viện, người bệnh bị phù hai mắt, da niêm mạc nhợt, thở gắng sức và có nhiều vết ong đốt trên cơ thể.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng, rối loạn đông máu nặng, men gan tăng cao, kèm biểu hiện suy hô hấp, tổn thương gan cấp và tổn thương thận cấp. Nhận định người bệnh có nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan tiếp tục tiến triển, các bác sĩ chuyển cụ ông đến Khoa Hồi sức tích cực - chống độc để theo dõi, điều trị.

Tại đây, người bệnh được hỗ trợ hô hấp, truyền dịch, điều chỉnh điện giải, sử dụng thuốc chống dị ứng, kháng sinh và theo dõi sát chức năng gan, thận cũng như tình trạng đông máu.

Trước nguy cơ suy đa cơ quan, ê kíp điều trị đã đặt catheter và thực hiện lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát các rối loạn chuyển hóa và hạn chế những biến chứng do độc tố ong gây ra.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, cho biết cụ ông tuổi cao, trong khi bị gần 80 nốt ong vò vẽ đốt nên lượng độc tố xâm nhập vào cơ thể lớn. Nguy cơ đáng lo ngại là suy thận, tổn thương gan, rối loạn đông máu và suy hô hấp.

Bên cạnh hồi sức tích cực, lọc máu liên tục được chỉ định nhằm hỗ trợ chức năng thận và kiểm soát các rối loạn chuyển hóa. Người bệnh phải được theo dõi sát từng giờ để kịp thời xử trí những diễn biến bất thường.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của cụ ông cải thiện từng ngày. Các chỉ số chức năng gan và thận dần hồi phục, tình trạng hô hấp ổn định.

Theo bác sĩ Bảo Chi, ong vò vẽ đốt nhiều nốt có thể gây nhiễm độc toàn thân, tiêu cơ vân, suy thận cấp, tổn thương gan, rối loạn đông máu, suy hô hấp và thậm chí suy đa cơ quan. Nguy cơ biến chứng nặng đặc biệt cao ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền.

Khi bị ong đốt nhiều nốt hoặc xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, phù mặt, đau nhức toàn thân, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, không nên tự điều trị tại nhà.