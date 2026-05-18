Cấp cứu khẩn cấp thuyền trưởng tàu hàng bị suy hô hấp giữa biển Cửa Việt

Chiều 18.5, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ, cấp cứu một thuyền trưởng gặp tình trạng suy hô hấp khi tàu đang di chuyển trên biển.

Lực lượng chức năng vượt biển cấp cứu cho thuyền trưởng tàu Quang Anh 69 ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày (18.5), Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tiếp nhận tin báo khẩn từ tàu Quang Anh 69 đang trên đường di chuyển từ Ninh Bình vào khu vực Cửa Việt. Khi tàu cách cửa biển Cửa Việt khoảng 15 hải lý, thuyền trưởng Lê Thanh Nam (48 tuổi, quê xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ xuất hiện triệu chứng khó thở, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Trước tình huống khẩn cấp, các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng liên lạc với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và Cảng vụ Cửa Việt để đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y Hải đội biên phòng 2 và Cảng vụ Cửa Việt sử dụng tàu chuyên dụng tiếp cận phương tiện gặp nạn ngoài khơi.

Bệnh nhân được khẩn trương đưa vào bờ, chuyển vào bệnh viện cấp cứu ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng chức năng đã tiến hành sơ cứu cho ông Nam ngay trên biển, đồng thời tổ chức chuyển người bệnh vào bờ trong thời gian nhanh nhất. Đến khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào đất liền an toàn và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để theo dõi, điều trị.

Đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết việc phối hợp nhanh chóng giữa các lực lượng đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền trưởng và các thuyền viên trong tình huống cấp bách trên biển.