Người hùng trên biển Cửa Việt

G ẶP "NGƯỜI QUEN" TRONG SỰ CỐ CHÌM TÀU

Sáng 28.9.2025, trong khi vào lạch Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) tránh trú bão Bualoi (bão số 10), hai tàu cá số hiệu BV-4670-TS và BV-0042-TS (TP.HCM) gặp nạn khiến 1 tàu bị chìm, 1 tàu bị vỡ mạn và chết máy.

Thời điểm đó, trên 2 tàu có 11 người. Cả tỉnh Quảng Trị huy động toàn lực con người và phương tiện hiện có để cứu hộ. Đến khi cuộc giải cứu kết thúc, chính quyền công bố khen thưởng 3 cá nhân trực tiếp cứu được 7 thuyền viên, nhiều người mới giật mình khi thấy một trong những người hùng ấy chính là "ông chú nhỏ thó" quen thuộc Võ Văn Dũng, người từng dũng cảm tham gia cứu hộ tàu Vietship 01 đúng 5 năm trước cũng ở vùng biển Cửa Việt này.

Người đàn ông nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ trước biển cả ẢNH: THANH LỘC

Tròn 2 tháng khi sự cố chìm 2 tàu cá ở Cửa Việt, ông Dũng vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra. Ông kể sáng 28.9, khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn bè, ông nhận tin ông Nguyễn Ngọc Thuận (một ngư dân Cửa Việt) chuẩn bị đưa tàu cá ra cứu 2 tàu gặp nạn. Không do dự, ông Dũng lập tức đứng dậy xin đi theo.

Ông Võ Văn Dũng trong cuộc giải cứu tàu Vietship 01 ẢNH: THANH LỘC

Về nhà thay áo quần, lấy ít đồ nghề rồi chạy ra biển, ông Dũng cùng ông Thuận và trung tá công an Trần Ngọc Hiệu lao tàu vào sóng lớn. Chỉ 15 phút, nhưng đó là 15 phút gồng mình trước những con sóng trắng xóa đập thẳng vào mũi tàu. Gần đến hiện trường, họ phải neo từ xa rồi ném dây, ném phao cho những người trên tàu gặp nạn mặc áo phao bơi lại.

"Gió quật mạnh, mưa tạt từng cơn. Chỉ sơ sẩy chút là tàu mình cũng có thể lật", ông Dũng nhớ lại. Suốt hơn 1 tiếng rưỡi, 3 người xoay xở với sóng dữ, kéo được 7 thuyền viên lên tàu an toàn. Sau khi đưa các nạn nhân vào bờ, 3 người định quay trở ra cứu những người còn lại, nhưng sóng mỗi lúc một lớn. Tàu không thể tiếp cận, họ buộc phải quay vào…

Ngày 8.10.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị quyết định khen thưởng đột xuất cho ông Thuận, ông Dũng và trung tá Hiệu vì thành tích xuất sắc trong cứu nạn. "Tui đi vì thấy người ta lâm nạn, thương quá chịu không nổi", ông Dũng chia sẻ giản dị.

L Ỳ, LIỀU… VÀ KHI CẦN VẪN LÀM LẠI

Nhắc đến ông Võ Văn Dũng, ký ức người dân Cửa Việt lại ùa về hình ảnh ông tham gia cứu hộ tàu Vietship 01 năm 2020, một trong những cuộc giải cứu nghẹt thở nhất vùng biển này.

Thời điểm đó, tàu Vietship 01 neo ở khu vực cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh cũ) bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn ở khu vực cách bờ khoảng 1 km. Trên tàu ban đầu có 12 thuyền viên. Công tác cứu hộ được bắt đầu từ đêm 8.10.2020, khi UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn bàn cách giải cứu và lập tổ chỉ huy cứu nạn ngay trên bờ biển.

Công tác cứu nạn được đẩy lên quy mô cao hơn, khi có sự tham gia của rất nhiều lực lượng gồm Biên phòng Quảng Trị, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và đặc biệt là những ngư dân địa phương hết sức dũng cảm.

Ông Dũng ngày ngày mưu sinh trên chiếc tàu cá bé nhỏ, phương tiện ông sử dụng trong cuộc giải cứu tàu Vietship 01 ẢNH: THANH LỘC

Sóng lớn, gió dữ khiến mọi phương tiện hiện đại đều bất lực. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị thời điểm đó, cho biết phải dùng tàu cá để tiếp cận vì sóng quá lớn. Một chiếc thuyền gỗ cùng 4 người ra trước nhưng thất bại, bị lật ngay khi áp sát tàu Vietship 01, có 3 người leo được lên tàu gặp nạn, 1 người bơi vào bờ.

Đến chiều 10.10.2020, chiếc tàu cá nhỏ bé của ông Võ Văn Dũng mới "xuất kích". Trên tàu chỉ có ông, 1 ngư dân và 1 thành viên đội cứu nạn. Họ mang theo phao tròn, nhu yếu phẩm. Sau hơn 20 phút xoay đủ hướng, phập phù theo từng con sóng, ông Dũng mới áp sát được mạn tàu Vietship 01. Hai thuyền viên bị kẹt nhiều giờ trong tình trạng cạn sức được kéo lên. Một quả pháo sáng được bắn lên trời, cả bãi biển vỡ òa trong tiếng reo mừng.

"Kể lại thì ngắn gọn vậy nhưng diễn biến trên biển lúc đó thì rất kinh khủng. Một tích tắc thôi là đến rất gần với cái chết. Sóng khi đó rất cao, bản thân tôi cũng có lúc bị ném khỏi thuyền, nhưng may mắn vẫn ngoi lên, trèo lên thuyền, tiếp tục cầm lái", ông Dũng nhớ lại.

Cũng do sóng quá lớn, tàu cá bị nước ập vào, sợ chìm nên phải quay trở lại bờ. Khi tàu cá đang ở vị trí tàu gặp nạn, có tín hiệu pháo, thì lập tức các lực lượng cứu hộ ở trong bờ kéo chiếc tàu cá vào.

Khoảnh khắc tàu cá của ông Võ Văn Dũng lao ra biển ứng cứu các thuyền viên trong vụ Vietship 01 cách đây 5 năm ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cuộc giải cứu kéo dài sang ngày hôm sau, khi đặc công nước và trực thăng không quân xuất hiện, gỡ nút thắt cuối cùng và đưa lần lượt hết thảy thuyền viên còn mắc kẹt vào bờ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Khi loa phóng thanh thông báo "kết thúc cứu nạn", hàng ngàn người dân vỗ tay vang dội. Trong số những gương mặt đứng lặng đi vì xúc động, có ông Võ Văn Dũng.

Sau 5 năm, tôi hỏi ông: "Anh liều vậy, không sợ à?". Ông chỉ cười: "Sợ chứ, nhưng thấy họ mắc kẹt ngoài đó mà mình không ra thì chịu không nổi. Ngày ấy vợ con tui can lắm nhưng tui vẫn đi. Nếu hôm đó trực thăng không đến kịp, anh em tui vẫn sẵn sàng lao ra thêm lần nữa". Ông Dũng vẫn giữ giọng nói mộc, chắc nịch như những cột gỗ đóng xuống bãi ngang quê mình. Ông không bao giờ nhận mình là người hùng. "Gọi vậy nặng lắm. Có chuyện gì thì vợ con ai lo? Tui đi vì cái tâm thôi", ông chia sẻ.

Thế nhưng với người dân Cửa Việt, với những thuyền viên đã từng nhìn thấy ông giữa biển động và với cả người viết bài này, những ngư dân như Võ Văn Dũng chính là những người hùng thầm lặng.

Họ, những con người không có áo giáp, không có huân chương, không có lương cứu nạn, nhưng luôn dư thừa lòng dũng cảm để lao vào chỗ hiểm nguy nhất. Họ là những người mà biển cả luôn thử thách, nhưng cũng chính biển cả đã tạo nên ý chí can trường, lòng trượng nghĩa và tinh thần "lỳ, liều nhưng khi cần vẫn làm lại", điều khiến họ trở thành những người hùng rất đỗi đời thường.