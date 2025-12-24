Tàu thuyền liên tiếp gặp sự cố trên vùng biển Cửa Việt

Theo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), khoảng 13 giờ ngày 24.12, anh Nguyễn Đức Dũng (52 tuổi, trú thôn 4, xã Cửa Việt) điều khiển tàu cá dài dưới 6 m đánh bắt thủy sản gần bờ thì bất ngờ gặp sóng lớn.

Do thời tiết và sóng biển phức tạp, tàu cá bị đánh chìm khi chỉ cách bờ kè Cửa Việt khoảng 100 m. Rất may, anh Dũng đã được một tàu cá đang hoạt động gần đó phát hiện, kịp thời cứu và đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã cử lực lượng quân y khẩn trương sơ cứu ban đầu cho ngư dân gặp nạn, đồng thời nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên để cấp cứu và điều trị. Nhận định ban đầu, anh Dũng bị gãy 2 chân. Song song với công tác cứu người, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và bà con ngư dân tổ chức kéo tàu cá bị chìm vào bờ, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Lực lượng biên phòng cùng ngư dân kéo tàu cá gặp nạn vào bờ ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tiếp nhận tin báo từ ông Lê Văn Đông (29 tuổi, trú xã Trường Ninh, Quảng Trị), thuyền trưởng tàu hàng Trường Tâm 66. Tàu có trọng tải toàn phần 2.651 tấn, dài gần 80 m, chở 2.357 tấn clinker, đang hành trình từ Ninh Bình vào cảng Cửa Việt để bốc dỡ hàng hóa thì bị mắc cạn tại khu vực cửa cảng, cách bờ khoảng 500 m. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 9 thuyền viên.

Tàu hàng mắc cạn ở cảng Cửa Việt ẢNH: THANH LỘC

Qua kiểm tra ban đầu, buồng máy của tàu bị nước tràn vào. Đồn biên phòng đã phối hợp với cảng vụ và các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ, bơm nước ra khỏi buồng máy.

Sức khỏe các thuyền viên được xác định an toàn. Sau khi khảo sát thực địa, các bên thống nhất phương án sang tải hàng hóa trước khi tiến hành các biện pháp kỹ thuật nhằm đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.