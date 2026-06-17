Thiếu niên nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt 55 vết

Ngày 17.6, theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi của bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi N.M.H (14 tuổi, ở xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) bị ong vò vẽ đốt khoảng 55 vết.

Theo báo cáo của bệnh viện, em H. bị ong vò vẽ đốt khoảng 55 vết khi đang ở trên ghe cùng cha. Sau đó, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng mệt, chóng mặt, vã mồ hôi và môi tái.

Những vết đốt của ong vò vẽ trên cơ thể bệnh nhi ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện đa khoa U Minh trong tình trạng huyết áp tụt còn 80/60 mmHg và được xử trí ban đầu trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phản ứng phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt.

Bác sĩ Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết khi nhập viện, bệnh nhi lừ đừ, đau toàn thân, có 55 vết ong đốt rải rác khắp cơ thể, nhiều vị trí xuất hiện hoại tử trung tâm. Các bác sĩ triển khai điều trị tích cực, đồng thời theo dõi sát chức năng gan, thận và chuẩn bị sẵn sàng phương án lọc máu nếu có chỉ định.

Sau hơn 26 giờ điều trị, bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt đã tỉnh táo, tự thở khí trời, huyết áp ổn định, ăn uống được và không còn nôn ói.

Bác sĩ Trương Minh Kiển cảnh báo ong vò vẽ đốt nhiều vết có thể gây phản vệ nặng, sốc, tổn thương đa cơ quan và diễn tiến rất nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ Kiển, khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động mạnh và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như khó thở, mệt lả, chóng mặt, vã mồ hôi, môi tái, nôn ói hoặc tụt huyết áp.

"Người dân không nên chủ quan hoặc tự xử trí tại nhà khi bị ong đốt nhiều vết. Nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời, đặc biệt là trẻ em", bác sĩ Kiển khuyến cáo.