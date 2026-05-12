Sức khỏe

Nữ sinh nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết

Gia Bách
12/05/2026 12:14 GMT+7

Trốn vào lùm cây để hù dọa người anh, nữ sinh 10 tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị ong vò vẽ tấn công hơn 70 vết, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 12.5, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhi T.S.Th (10 tuổi, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã Khánh An) nhập viện do bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết trong tình trạng nguy kịch.

Theo gia đình bệnh nhi, Th. đi chơi cùng 2 người anh bà con. Trong lúc chạy vào lùm cây để trốn và hù dọa người còn lại, cả hai không may chạm phải tổ ong vò vẽ. Trong khi người anh chỉ bị đốt 6 vết thì Th. bị ong tấn công khắp cơ thể.

Nữ sinh 10 tuổi, nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt hơn 70 vết

Sau đó Th. được đưa đến bệnh viện lúc 17 giờ 30 ngày 9.5 trong tình trạng đừ người, môi tái, tim không đều, thở nhanh, nhiều vết ong đốt rải rác toàn thân, có dấu hiệu hoại tử trung tâm. Các bác sĩ chẩn đoán phản vệ độ 3, tiên lượng nặng.

Theo bác sĩ Trần Thiên Lý, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, độc tố ong vò vẽ đã làm cho em Th. bị tổn thương gan, phổi, kèm nhiễm trùng da và nhiễm trùng huyết. Có thời điểm men gan bệnh nhi tăng trên 3.000.

Sau điều trị tích cực, chức năng gan của bệnh nhi đang hồi phục, tổn thương phổi không tiến triển thêm nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị nhiễm trùng. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa bệnh nhi có thể xuất viện nếu sức khỏe tiến triển tốt.

Bác sĩ Lý khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ vui chơi ở khu vực cây cối rậm rạp, đồng thời đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi bị ong đốt để tránh biến chứng nguy hiểm, thậm chí ngưng tim.

Ong vò vẽ tấn công hai mẹ con, mẹ tử vong, con nguy kịch

Trên đường cùng con nhỏ đi lấy cơm cho chồng, một phụ nữ ở Cà Mau không may bị đàn ong vò vẽ tấn công 200 đốt, tử vong sau nhiều giờ cấp cứu. Con trai 3 tuổi của chị hiện vẫn đang nguy kịch.

