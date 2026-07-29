Toàn cảnh 17h: Hé lộ vụ phá tường gây sập nhà, chết người | Danh tính người Việt thiệt mạng do động đất

Toàn cảnh 17h ngày 29.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 29.7: Hé lộ vụ phá tường gây sập nhà, chết người | Danh tính người Việt thiệt mạng do động đất

Cháy xe khách ở Nha Trang sau tiếng nổ

Sáng 29.7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Xe khách bốc cháy dữ dội trên đường ven biển Nha Trang

TAND TP.Hà Nội ấn định ngày xét xử, kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú

Theo quyết định, ông Đoàn Bảo Châu sẽ bị TAND TP.Hà Nội xét xử vào ngày 3.8 tới, về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

TAND TP.Hà Nội ấn định ngày xét xử, kêu gọi Đoàn Bảo Châu ra đầu thú

Nghề “người nhện” hái sầu riêng: Leo cây cao 10 m, kiếm hơn 1 triệu đồng/ngày

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất nước với khoảng 45.550 ha, sản lượng ước tính năm 2026 khoảng 310.000 tấn. Trong đó, khu vực các xã thuộc Đạ Huoai được xem là "thủ phủ" sầu riêng chất lượng cao của tỉnh.

Leo cây ‘hái tiền’: Nghề thu hoạch sầu riêng kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Lâm Đồng

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