Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Bắt kẻ cướp của, kéo lê nạn nhân | Cận cảnh tàu Hải quân Singapore thăm Việt Nam
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Bắt kẻ cướp của, kéo lê nạn nhân | Cận cảnh tàu Hải quân Singapore thăm Việt Nam

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 1.8.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 1.8: Bắt kẻ cướp của, kéo lê nạn nhân | Cận cảnh tàu Hải quân Singapore thăm Việt Nam

Mưa lớn ập xuống, câu nói của nam shipper nuôi con 8 tháng khiến nhiều người nghẹn lòng

Có những người vội vã tìm chỗ trú khi cơn mưa bất ngờ ập xuống TP.HCM. Nhưng cũng có những người vẫn tiếp tục lao vào màn mưa, chỉ mong kịp giao thêm một đơn hàng.

Mưa lớn ập xuống, câu nói của nam shipper nuôi con 8 tháng khiến nhiều người nghẹn lòng

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm: Mỗi ngày học tiếng Việt 2 tiếng

Tối 31.7 tại TP.HCM, người đẹp lai Emoura Phạm chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026, trở thành chủ nhân của vương miện Golden Rose và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 ở Ấn Độ.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm: Mỗi ngày học tiếng Việt 2 tiếng

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo khi trữ đồ ăn trong tủ lạnh

Sai lầm phổ biến nhất của các gia đình là thói quen chất quá đầy đồ ăn trong tủ lạnh. Việc nhồi nhét quá mức sẽ làm bế tắc các cửa thông gió, ngăn cản luồng khí lạnh lưu thông đồng đều đến các ngóc ngách. Các chuyên gia khuyến cáo rằng "Hãy cố gắng giữ tủ lạnh của bạn đầy khoảng 75% để đảm bảo không khí lạnh lưu thông đúng cách". Để làm được điều này, bạn nên phân loại và để các thực phẩm như khoai tây, cà chua, mật ong... ở nhiệt độ phòng tiêu chuẩn (dao động từ 15 - 25 độ C) thay vì cho hết vào tủ lạnh.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo khi trữ đồ ăn trong tủ lạnh

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.



Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT TP.HCM nói về vương miện 'kim cương giả'

Toàn cảnh 17h: Lý do công khai cha mẹ khi con quậy phá | Sở VH-TT TP.HCM nói về vương miện 'kim cương giả'

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Sắp xét xử ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây | Bé trai nguy kịch do uống sữa quá nhiều

Toàn cảnh 17h: Hé lộ vụ phá tường gây sập nhà, chết người | Danh tính người Việt thiệt mạng do động đất

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Miss Grand International TP. HCM Báo Thanh Niên Emoura Phạm SHIPPER mưa lớn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận