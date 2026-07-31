Những dấu hiệu nên thay tủ lạnh càng sớm càng tốt

Giống như mọi thiết bị điện tử khác, tủ lạnh không thể hoạt động mãi mãi. Tuổi thọ trung bình của một chiếc tủ lạnh là khoảng 12 năm, nhưng một số có thể hỏng sớm hơn, trong khi những chiếc khác có thể kéo dài đến 20 năm. Khi tủ lạnh bắt đầu xuống cấp, người dùng thường phải đối mặt với quyết định: sửa chữa hay mua mới?

Quyết định này thường phụ thuộc vào chi phí. Nếu việc sửa chữa chỉ tốn vài triệu đồng (đối với loại cao cấp) hoặc là một vấn đề nhỏ có thể tự khắc phục với chi phí thấp, việc sửa chữa có thể là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, nếu chi phí sửa chữa gần bằng giá của một chiếc tủ lạnh mới, đầu tư vào một thiết bị mới với chế độ bảo hành có thể là lựa chọn thông minh hơn.

Sửa chữa không phải lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn, đặc biệt khi tủ lạnh quá cũ ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo BGR, khi tủ lạnh gặp phải một số dấu hiệu dưới đây, người dùng được cho là nên cân nhắc việc thay thế thiết bị của mình càng sớm càng tốt.

Làm lạnh không đồng đều: Nếu tủ lạnh không giữ lạnh hiệu quả, thực phẩm dễ hỏng hơn, đây có thể là dấu hiệu của sự cố hệ thống làm lạnh hoặc lỗi máy nén. Trong trường hợp này, việc thay thế tủ lạnh có thể tiết kiệm chi phí hơn so với sửa chữa, đặc biệt nếu tủ lạnh đã quá cũ.

Tủ lạnh quá tải: Nếu tủ lạnh luôn chật cứng do gia đình ngày càng đông và nhu cầu sử dụng tăng, có thể đã đến lúc cần một chiếc tủ lạnh lớn hơn. Việc nhồi nhét quá nhiều đồ có thể làm tắc nghẽn các cảm biến và lỗ thông hơi, dẫn đến thực phẩm hỏng nhanh hơn và tăng hóa đơn tiền điện.

Tiếng ồn lạ: Những tiếng động bất thường như lạch cạch, rít hay leng keng có thể là dấu hiệu cho thấy tủ lạnh đang gặp vấn đề. Một số tiếng ồn có thể do quạt dàn bay hơi bị trục trặc, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn như máy nén hỏng. Việc xác định nguyên nhân chính xác cần có sự kiểm tra của chuyên gia.

Làm lạnh không đồng đều: Nếu tủ lạnh không giữ lạnh hiệu quả, thực phẩm dễ hư hỏng, đây có thể là dấu hiệu của sự cố hệ thống làm lạnh hoặc lỗi máy nén. Trong trường hợp này, việc thay thế tủ lạnh cũ thường tiết kiệm hơn nhiều so với sửa chữa.

Ngưng tụ hơi nước hoặc đóng tuyết quá mức: Một lượng nhỏ hơi nước ngưng tụ là bình thường, nhưng nếu tình trạng này xảy ra mà không có lý do rõ ràng, người dùng nên lo ngại. Chi phí sửa chữa có thể dao động từ vài triệu đến chục triệu đồng, tùy thuộc vào nguyên nhân cũng như loại tủ lạnh.

Tủ lạnh thường xuyên quá tải là lúc mà người dùng nên tính đến chuyện mua mới ẢNH: PHONG ĐỖ

Bộ phận bên ngoài quá nóng: Nếu một số khu vực bên ngoài tủ lạnh nóng đến mức không thể chạm vào, đây có thể là dấu hiệu của sự cố nghiêm trọng. Trong trường hợp đã bảo trì thường xuyên mà vẫn gặp vấn đề này, có thể máy nén đang gặp trục trặc và việc thay thế tủ lạnh sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Tủ lạnh đã 10 năm tuổi: Tủ lạnh có thể hoạt động tốt hơn 10 năm nếu được bảo trì đúng cách. Tuy nhiên, nếu sau 10 năm, tủ lạnh phát ra tiếng lạ hoặc không giữ lạnh thực phẩm, chi phí sửa chữa có thể cao hơn so với việc thay thế. Theo Consumer Reports, người tiêu dùng chỉ nên sửa chữa tủ lạnh chưa đến 10 năm tuổi, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào loại tủ lạnh.

Không phải mọi sự cố đều yêu cầu người dùng phải thay thế tủ lạnh ngay lập tức. Một số vấn đề như máy làm đá không hoạt động hay vòi nước bị hỏng có thể được sửa chữa với chi phí thấp mà không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của tủ lạnh. Chính vì vậy, khi quyết định giữa sửa chữa và thay thế, hãy cân nhắc kỹ lưỡng chi phí và tình trạng của tủ lạnh để đưa ra lựa chọn hợp lý nhất cho gia đình.