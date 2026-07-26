Những hỏng hóc trên điện thoại không nên trì hoãn sửa chữa

Dù điện thoại được thiết kế với nhiều công nghệ tinh vi, việc sửa chữa chúng không khó như những gì chúng ta nghĩ và thường tiết kiệm hơn so với việc mua một chiếc mới. Một số hỏng hóc trên điện thoại tưởng nhỏ nhưng có thể gây thiệt hại lớn nếu người dùng tiếp tục sử dụng và trì hoãn sửa chữa, mức phí sửa chữa dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Sửa chữa các bộ phận hư hỏng sớm có thể giúp tiết kiệm chi phí tốt hơn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Pin điện thoại

Sau khoảng 500 chu kỳ sạc, pin lithium-ion bắt đầu mất khả năng giữ điện. Nếu nhận thấy điện thoại không giữ pin tốt, có thể đã đến lúc thay pin, một công việc nên thực hiện bởi các nhân viên chuyên nghiệp. Nếu mặt lưng điện thoại bị phồng hoặc nóng, người dùng nên nhờ đến sự trợ giúp của chuyên gia ngay lập tức, vì đây có thể là dấu hiệu của pin bị phồng, gây nguy hiểm.

Cổng sạc

Nếu điện thoại không nhận sạc hoặc cáp thường xuyên bị ngắt kết nối, có thể cổng sạc đã bị hỏng. Thông thường, vấn đề này do bụi bẩn hoặc độ ẩm. Nếu đã loại trừ nguyên nhân này, hãy xem xét việc thay thế cổng sạc.

Màn hình

Đây là bộ phận dễ bị tổn thương nhất, thường xuyên bị nứt do va đập. Một màn hình bị vỡ không chỉ gây khó khăn trong việc sử dụng mà còn có thể gây thương tích. Việc thay màn hình là cần thiết và các cửa hàng sửa chữa đều có kinh nghiệm trong việc này. Chi phí thay màn hình có thể khá cao đối với một số mẫu máy, vì vậy người dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định sửa chữa.

Chi phí sửa chữa màn hình điện thoại thường không hề rẻ ẢNH: PHONG ĐỖ

Camera

Nhiều điện thoại hiện nay được trang bị từ ba ống kính trở lên và nếu camera gặp sự cố, nhiều người thường nghĩ đến việc mua điện thoại mới. Tuy nhiên, camera hoàn toàn có thể được thay thế với chi phí thấp hơn nhiều so với việc mua một thiết bị mới. Tất nhiên, việc thay thế chỉ thực hiện sau khi đã loại trừ lỗi phần mềm.

Với camera trước, chúng vẫn có thể bị hư hỏng dù được bảo vệ bởi màn hình, với lý do có thể là dấu hiệu của các vấn đề khác, như ngấm nước hoặc bụi bẩn. Người dùng nên kiểm tra các lỗi phần mềm trước khi xác định camera đã bị hỏng để tránh phí phạm khi sửa chữa.

Bo mạch chủ

Nếu bo mạch chủ bị lỗi, nó có thể gây hỏng các bộ phận khác trong điện thoại. Nếu điện thoại bị quá nóng hoặc tự động tắt nguồn, hãy kiểm tra bo mạch. Việc sửa chữa linh kiện trên bo mạch chủ có thể phức tạp, do đó tốt nhất là người dùng nên mang điện thoại đến cửa hàng chuyên nghiệp để sửa chữa và tư vấn giá, với chi phí phụ thuộc vào mức độ hỏng hóc.

Khay SIM

Không phải tất cả điện thoại đều có khay SIM vật lý, nhưng nếu rơi vào trường hợp này, hãy đảm bảo nó hoạt động tốt. Khay SIM vật lý có thể dễ bị hỏng, dẫn đến kết nối di động không ổn định. Trước khi thay thế khay SIM, hãy kiểm tra thẻ SIM vì có thể chính thẻ SIM đã bị hỏng.

Nhiều điện thoại vẫn trang bị khay SIM vật lý ẢNH: PHONG ĐỖ

Cuối cùng, để đưa ra quyết định về việc thay thế linh kiện nào, chúng ta cần xác định các thành phần quan trọng nhất ảnh hưởng đến chức năng của điện thoại, từ màn hình đến cổng sạc. Dữ liệu được tổng hợp từ các trang hỗ trợ chính thức và diễn đàn thảo luận nhằm đánh giá tính khả thi của việc sửa chữa. Sau đó so sánh với chi phí sửa chữa để đưa ra quyết định đúng đắn nhất có thể, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị.