Smartphone có thể nhanh hỏng vì 3 thứ tưởng vô hại

Smartphone hiện trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Để tạo phong cách riêng hoặc đơn giản là bảo vệ smartphone, nhiều người trang bị cho chúng các phụ kiện khác nhau.

Người dùng cần lựa chọn kỹ lưỡng hình dán cá nhân hóa cho smartphone ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Tuy nhiên, việc cá nhân hóa và bảo vệ smartphone cần được thực hiện một cách cẩn trọng, bởi thiết bị này lưu trữ nhiều thông tin nhạy cảm, từ thông tin ngân hàng đến tài khoản mạng xã hội.

Mặc dù các phụ kiện như ốp lưng và miếng dán màn hình có thể giúp bảo vệ điện thoại khỏi va đập và trầy xước, nhưng một số sản phẩm khác lại có thể gây hại nhiều hơn lợi. Trước khi dán, cài đặt hoặc gắn bất kỳ thứ gì lên điện thoại, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Hình dán cá nhân hóa smartphone

Hình dán có thể là cách thú vị để cá nhân hóa điện thoại, nhưng nếu không chọn lựa kỹ lưỡng, chúng có thể gây hại cho thiết bị. Việc dán kín mặt sau điện thoại bằng chất liệu dày có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt, dẫn đến tình trạng quá nóng.

Ngoài ra, hình dán cũng có thể che khuất các bộ phận quan trọng như đèn flash và ống kính camera. Khi gỡ bỏ, chúng thường để lại cặn dính, ảnh hưởng đến giá trị bán lại của điện thoại. Do đó, người dùng nên dán hình dán lên ốp lưng thay vì trực tiếp lên máy.

Miếng dán bảo vệ màn hình

Đây là phụ kiện quen thuộc và cần thiết để tránh trầy xước cũng như giảm thiểu tác động từ va đập trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại miếng dán đều có khả năng bảo vệ như nhau.

Nếu muốn dán màn hình bảo vệ, người dùng nên chọn loại kính cường lực ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Các miếng dán màn hình bằng nhựa rẻ tiền thường có khả năng chống va đập kém và có thể làm giảm độ nhạy cảm ứng. Chính vì vậy, người dùng được khuyến cáo sử dụng miếng dán kính cường lực, một lựa chọn tốt hơn nhiều khi cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội và cảm giác sử dụng mượt mà hơn, mặc dù giá thành cao hơn.

Ứng dụng dọn dẹp

Nhiều ứng dụng hứa hẹn giúp dọn dẹp điện thoại, tăng tốc hoặc tiết kiệm pin thực chất không mang lại hiệu quả như mong đợi. Thậm chí, chúng có thể là cửa ngõ cho phần mềm độc hại xâm nhập vào thiết bị.

Thực tế, smartphone hiện nay đã có sẵn các công cụ quản lý bộ nhớ và pin, do đó người dùng không cần phải cài đặt thêm ứng dụng dọn dẹp. Việc tìm hiểu và tối ưu hóa các tiến trình chạy ngầm sẽ giúp điện thoại hoạt động hiệu quả hơn mà không cần phải lo lắng về các ứng dụng không cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ và tối ưu hóa smartphone, người dùng hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng bất kỳ phụ kiện hay ứng dụng nào.