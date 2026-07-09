Những mẹo kéo dài tuổi thọ SSD đã trở nên lỗi thời

Khi tìm hiểu về ổ thể rắn (SSD), người dùng thường gặp nhiều lời khuyên về cách tối ưu hóa tốc độ và tuổi thọ của thiết bị này. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, nhiều lời khuyên đã trở nên lỗi thời và thậm chí có thể gây hại cho sự ổn định của máy tính, đặc biệt là với những hệ thống có dung lượng RAM hạn chế.

Nhiều thủ thuật tối ưu với SSD đã không còn ý nghĩa ẢNH: PHONG ĐỖ

Vô hiệu hóa tệp hoán đổi (pagefile)

Trước đây, khi SSD mới xuất hiện, nhiều người lo ngại việc ghi dữ liệu quá nhiều sẽ làm giảm tuổi thọ của ổ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lượng dữ liệu ghi vào tệp hoán đổi chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng số lần ghi tối đa mà một ổ SSD hiện đại có thể chịu đựng.

Hơn nữa, SSD đã chứng minh được độ bền vượt trội so với những lo ngại ban đầu. Việc tắt tệp hoán đổi có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống, dẫn đến tình trạng không ổn định và lỗi dữ liệu, đặc biệt trên các máy tính chỉ có 8 GB bộ nhớ RAM.

Thường xuyên chạy lệnh TRIM thủ công hoặc công cụ tối ưu hóa

Trong quá khứ, việc này có thể cần thiết, nhưng cài đặt mặc định này đã đủ tốt cho hầu hết người dùng. Việc chạy TRIM thường xuyên không gây hại cho máy tính, nhưng cũng không mang lại nhiều lợi ích, trừ khi thiết bị của người dùng gần hết dung lượng lưu trữ. Trong trường hợp này, việc chạy TRIM có thể giúp cải thiện hiệu suất một chút.

Di chuyển các tập tin tạm và bộ nhớ cache trình duyệt ra khỏi ổ SSD

Lý do được đưa ra là các tập tin này thường xuyên ghi vào ổ đĩa, dẫn đến hao mòn bộ nhớ. Mặc dù lý thuyết có cơ sở, nhưng thực tế cho thấy, số lượng tập tin nhật ký, bộ nhớ đệm và tập tin tạm thời mà người dùng ghi vào trong suốt vòng đời của ổ SSD có thể lên đến hàng trăm gigabyte.

Ổ SSD hiện đại có độ bền lên đến hàng trăm terabyte ẢNH: PHONG ĐỖ

Trong khi đó, ổ SSD hiện đại có giới hạn độ bền lên đến hàng trăm terabyte, cho phép người dùng ghi nhiều hơn mức dự kiến mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Cấp phát tài nguyên quá mức theo cách thủ công

Một số người đam mê công nghệ khuyên nên để trống một phần lớn dung lượng ổ đĩa nhằm "đảm bảo" hiệu suất. Tuy nhiên, ổ SSD đã tự động quản lý không gian trống để cân bằng độ mòn và thu gom rác, do đó, việc giữ lại dung lượng trống mà không có mục đích cụ thể có thể chỉ làm giảm dung lượng lưu trữ hữu ích.

Thực tế, nhiều thiết lập mặc định của SSD hiện nay đã hoạt động tốt mà không cần tinh chỉnh quá nhiều. Phần cứng hiện đại bền bỉ hơn và không cần sự chăm sóc kỹ lưỡng như các ổ SSD đời đầu. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần tránh một số hành động như chống phân mảnh ổ cứng, vì điều đó có thể làm giảm hiệu suất và gây lãng phí dung lượng lưu trữ.

Cuối cùng, nếu quan tâm đến dữ liệu, hãy tránh để ổ SSD không được cấp nguồn trong thời gian dài, vì chúng dễ bị mất dữ liệu hơn so với ổ HDD khi không hoạt động.