Gorilla Glass bảo vệ màn hình smartphone bằng cách nào?

Chính vì lý do này, việc màn hình smartphone bị vỡ có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề, Corning đã gây chú ý với công nghệ kính cường lực mang tên Gorilla Glass liên tục được cải thiện chất lượng theo thời gian.

Gorilla Glass nhận được sự quan tâm của nhiều người ẢNH: CORNING

Được sản xuất thông qua quy trình xử lý vật lý và hóa học độc quyền, Gorilla Glass mang lại độ bền cao mà không làm giảm độ dẻo dai. Sản phẩm có khả năng chống lại cả những cú rơi đột ngột và sự hao mòn hằng ngày, đồng thời không làm cho thiết bị trở nên nặng nề hay cồng kềnh.

Sự thành công của Gorilla Glass đã mở ra một thị trường cạnh tranh với nhiều công nghệ bảo vệ màn hình khác như Ceramic Shield, với mỗi sản phẩm đều có những cải tiến riêng. Tuy nhiên, Gorilla Glass vẫn là công nghệ phổ biến nhất và được sử dụng trên nhiều smartphone hiện nay.

Gorilla Glass ban đầu được tạo ra từ silicon dioxide, hay còn gọi là cát. Sau khi kết hợp với một hỗn hợp hóa chất độc quyền và nung chảy, sản phẩm này trở thành aluminosilicate. Kính sau đó được xử lý hóa học để tạo ra một lớp nén trên bề mặt giúp tăng cường độ bền và độ linh hoạt. Điều đó cho phép Gorilla Glass hấp thụ các tác động đột ngột, đồng thời chịu được va đập và uốn cong trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Khi Gorilla Glass không còn là lựa chọn duy nhất

Kể từ khi iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, Corning đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ màn hình. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Gorilla Glass không còn là lựa chọn duy nhất. Nhiều thương hiệu trên thế giới đã phát triển các công thức kính độc quyền của riêng mình, dẫn đến sự đa dạng trong các sản phẩm bảo vệ màn hình.

Một trong những đối thủ lớn nhất của Gorilla Glass là Ceramic Shield, hiện đã trở thành tiêu chuẩn trên iPhone kể từ iPhone 12. Tuy nhiên, đây cũng là công nghệ do chính Corning phát triển dưới sự hợp tác với Apple. Điểm nhấn của Ceramic Shield chính là được tạo ra với các tinh thể nano gốm giúp tăng cường độ cứng của lớp kính.

Dù có sự cạnh tranh từ nhiều công nghệ kính cường lực khác, người dùng vẫn có thể yên tâm nếu mua smartphone hoặc tablet từ các thương hiệu lớn như Apple hay Samsung, màn hình của sản phẩm sẽ được bảo vệ bởi một lớp kính chất lượng cao như Gorilla Glass hoặc ít nhất là một lớp kính tương đương.