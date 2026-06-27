Vì sao TV không dùng màn hình AMOLED như smartphone?

Màn hình smartphone hiện nay được biết đến với vẻ đẹp ấn tượng nhờ công nghệ AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode). Tuy nhiên, không ít người có thể thắc mắc rằng tại sao TV trong phòng khách vẫn sử dụng công nghệ OLED mà không phải AMOLED.

AMOLED là công nghệ màn hình đã được sử dụng trên smartphone trong nhiều năm ẢNH: REUTERS

Theo đó, mặc dù có những công nghệ như WOLED và QD-OLED, nhưng không một loại nào được gắn nhãn là AMOLED. Điều đó không có nghĩa TV sử dụng công nghệ hoàn toàn khác, mà thay vào đó, chúng vẫn dựa trên ma trận chủ động, tương tự như AMOLED.

Để hiểu rõ hơn, mọi người cần biết rằng màn hình AMOLED là một dạng của OLED, nhưng hoạt động dựa trên công nghệ ma trận chủ động. Công nghệ này sử dụng một lưới các bóng bán dẫn màng mỏng (TFT) nằm phía sau màn hình, giúp cung cấp cho mỗi điểm ảnh một công tắc riêng nhằm giúp hình ảnh trở nên sắc nét và phản hồi nhanh hơn.

Khó triển khai trên màn hình lớn như TV

Tuy nhiên, việc điều khiển các điểm ảnh tự phát sáng đòi hỏi dòng điện ổn định và mạnh hơn, dẫn đến việc màn hình AMOLED trên điện thoại sử dụng quy trình sản xuất bóng bán dẫn gọi là LTPS (low-temperature polycrystalline silicon). Mặc dù LTPS hoạt động hiệu quả trên màn hình nhỏ, việc mở rộng quy mô lên kích thước lớn như TV là một thách thức lớn.

Kích thước lớn tạo ra thách thức không nhỏ khiến AMOLED không thể đến với TV ẢNH: SAMSUNG

Một vấn đề khác là màn hình OLED rất nhạy cảm với các vật liệu hữu cơ bên trong, dễ bị hư hỏng do nhiễm bẩn và độ ẩm. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình sản xuất cũng có thể khiến tấm nền trở nên vô dụng và điều này càng nghiêm trọng hơn khi kích thước tấm nền lên đến 65 inch.

Ngay cả khi TV không sử dụng công nghệ AMOLED, điều đó không có nghĩa chúng kém chất lượng. Các nhà sản xuất đã phát triển các công nghệ riêng để tạo ra hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động. Trong khi smartphone vẫn sử dụng tấm nền LTPS, màn hình TV đã chuyển sang sử dụng chất bán dẫn oxit.

LG đã giới thiệu công nghệ WOLED, trong đó lớp OLED chỉ tạo ra ánh sáng trắng, và các bộ lọc màu sẽ chuyển đổi ánh sáng này thành các màu sắc khác nhau giúp giảm bớt nhu cầu sử dụng các điểm ảnh màu riêng biệt. Ngược lại, Samsung phát triển công nghệ QD-OLED, sử dụng nguồn sáng OLED màu xanh lam cùng các chấm lượng tử để tạo ra màu đỏ và xanh lá cây nhằm đạt được độ sáng cao mà không làm giảm độ tương phản.

Tóm lại, dù TV không sử dụng công nghệ AMOLED như smartphone, chúng vẫn có những giải pháp công nghệ tiên tiến để mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời cho người dùng.