Laptop có nhiều cổng USB-C, vì sao chỉ một cổng nhận sạc?

Sự ra đời của USB-C đã đưa chúng ta gần hơn bao giờ hết đến một tiêu chuẩn sạc chung cho các thiết bị công nghệ. Tiêu chuẩn này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải điện tử mà còn đơn giản hóa việc sạc cho người dùng, cho phép cung cấp công suất tối đa đến 240W thông qua Power Delivery 3.1.

Người dùng nên tìm hiểu thông số kỹ thuật của cổng USB-C trên laptop của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACSALES

Tuy nhiên, USB-C vẫn có thể gây nhầm lẫn do cách các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) triển khai và nhận diện các cổng, bởi không phải tất cả các cổng USB-C đều hỗ trợ các tính năng như sạc laptop. Lý do vì chỉ những cổng hỗ trợ cấp nguồn (USB-C PD) mới có thể thực hiện điều này. Tương tự, không phải mọi cổng USB-C đều hỗ trợ Thunderbolt 5, mặc dù chúng sử dụng cùng một chuẩn kết nối.

Không phải mọi cổng USB-C đều giống nhau

Sự phát triển của USB-C đã trải qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ sự ra đời của USB-C vào năm 2014, sau cả chuẩn USB Power Delivery (USB PD) đầu tiên, vốn được giới thiệu vào năm 2012 cho các đầu nối USB-A và B cũ hơn. Ra mắt cùng với USB-C, USB PD 2.0 hỗ trợ điện áp cố định từ 5V đến 20V và công suất tối đa 100W. Nhưng giờ đây, USB PD 3.1 cho phép điện áp động từ 5V đến 48V, với công suất tối đa lên đến 240W.

Mặc dù USB-C mang lại nhiều lợi ích, nhưng sự đa dạng trong các phiên bản và thông số kỹ thuật đã gây khó khăn cho người dùng trong việc nhận diện khả năng của từng cổng. Tổ chức USB-IF đã phát triển một loạt logo và biểu tượng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về khả năng của các cổng và cáp, nhưng các nhà sản xuất không bắt buộc phải sử dụng chúng.

Để đảm bảo sử dụng đúng loại cáp và tận dụng tối đa khả năng của cổng USB-C, người dùng cần tham khảo tài liệu hướng dẫn sản phẩm. Ví dụ, nhiều Chromebook có cổng USB-C hỗ trợ cả chế độ DisplayPort và sạc, cho phép người dùng kết nối với màn hình ngoài trong khi vẫn sạc thiết bị. Tương tự, MacBook Air 2025 có cổng Thunderbolt 4, nhưng người dùng cần tra cứu thông số kỹ thuật để biết chính xác khả năng của cổng.

Cuối cùng, việc sử dụng cáp USB-C không đúng tiêu chuẩn có thể gây ra rủi ro. Người dùng nên tránh sử dụng các cáp USB-A sang USB-C cũ, vì nhiều cáp không đáp ứng yêu cầu an toàn. Để tìm các cáp được chứng nhận phù hợp, người dùng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm miễn phí của USB-IF.