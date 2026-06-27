USB-C có gì đặc biệt mà được áp dụng trên hầu hết thiết bị?

Với tốc độ truyền tải dữ liệu cao và khả năng truyền tải hai chiều, cáp USB-C đang dần trở thành một công cụ đa năng trong cuộc sống hằng ngày. Sự linh hoạt của nó càng được nâng cao khi kết hợp với các hub USB-C giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ mà có thể họ chưa từng nghĩ đến.

USB-C không chỉ giúp mở đường cho sạc nhanh mà còn làm được nhiều điều hơn nữa ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Một trong những tính năng nổi bật của USB-C là khả năng bổ sung cổng Ethernet. Trước đây, việc sử dụng cổng Ethernet đồng nghĩa với việc phải gắn cố định vào thiết bị, nhưng giờ đây, người dùng có thể dễ dàng mang theo một adapter USB-C sang Ethernet. Đây là điều đặc biệt hữu ích cho những laptop không còn cổng Ethernet. Với giá chỉ khoảng 15 USD cho một adapter chất lượng, người dùng có thể nhanh chóng kết nối internet mà không cần phải chi quá nhiều tiền. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng cổng Ethernet có thể chiếm dụng một cổng USB-C khác, do đó việc trang bị một hub USB-C có thể là giải pháp tốt hơn.

Đặc biệt, công nghệ sạc nhanh cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua nhờ sự xuất hiện của USB-C. Ngày nay, người dùng có thể sạc điện thoại từ hết pin đến một nửa chỉ trong vài phút, vốn là điều không tưởng trước đây. Nhiều cáp USB-C hiện có sẵn tại các gia đình đều có khả năng sạc nhanh, giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn đáp ứng nhu cầu.

Thêm nhiều khả năng hữu ích khác từ USB-C

Ngoài ra, cáp USB-C còn cho phép người dùng kết nối màn hình mà không cần đến cáp HDMI. Đây là điều tiện lợi, đặc biệt là với những laptop không còn cổng HDMI. Tuy nhiên, để sử dụng tính năng này, máy tính cần hỗ trợ DisplayPort Alt Mode.

Một tính năng thú vị nữa là sạc pin cho điện thoại khác. Khi ở ngoài đường và không tìm thấy ổ cắm điện, người dùng có thể kết nối hai điện thoại với nhau bằng cáp USB-C để chia sẻ pin. Tuy nhiên, điều đó có thể gây khó khăn nếu cả hai điện thoại đều cần sạc.

Cuối cùng, sạc dự phòng cũng là một ứng dụng tuyệt vời của cáp USB-C. Với một sạc dự phòng 10.000 mAh, người dùng có thể sạc đầy điện thoại nhiều lần trước khi hết pin, hữu ích cho những chuyến đi dài ngày.

Tóm lại, cáp USB-C không chỉ là một công cụ sạc đơn thuần mà còn là một thiết bị đa năng, mở ra nhiều khả năng mới cho người dùng trong thời đại công nghệ hiện đại.