Lý do nhiều người vẫn chọn MacBook Air M2 thay vì nâng cấp đời mới?

Bất chấp sự xuất hiện của MacBook Neo khiến MacBook Air M1 bị lép vế, MacBook Air M2 vẫn nổi bật nhờ vào các tính năng bổ sung và chip xử lý mạnh mẽ so với tiền nhiệm của nó.

MacBook Air M2 được người dùng đánh giá cao về thiết kế

Là sản phẩm được thiết kế lại hoàn toàn, MacBook Air M2 mang kiểu dáng công nghiệp tương tự như mẫu MacBook Pro 2021, đồng thời được nâng cấp về màn hình, webcam và bộ xử lý. Với màn hình 13,6 inch, Apple cam kết thời gian sử dụng web không dây lên đến 15 giờ. Sản phẩm này trang bị hai cổng Thunderbolt USB-C, jack cắm tai nghe 3,5 mm và đặc biệt là cổng MagSafe giúp người dùng tránh làm rơi máy khi vô tình vấp phải dây cáp.

MacBook Air M2 được bán với mức bộ nhớ RAM khởi điểm 8 GB nhưng hiện đã được chuyển sang mức 16 GB. Trên thị trường máy cũ, người dùng thậm chí có thể tìm thấy các phiên bản đi kèm RAM lên tới 24 GB và dung lượng lưu trữ tối đa 2 TB. Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 và camera FaceTime HD 1.080p, rất lý tưởng cho các cuộc gọi video. Ngoài ra, MacBook Air M2 có khả năng kết nối với màn hình ngoài với độ phân giải lên đến 6K và tần số quét 60 Hz.

MacBook Air M2 không dễ bị bỏ rơi

Với chip xử lý mạnh mẽ, MacBook Air M2 dự kiến sẽ được hỗ trợ từ Apple ít nhất thêm 4 năm nữa. Mặc dù công ty chưa công bố thời điểm ngừng hỗ trợ các máy Mac sử dụng chip Apple Silicon, nhưng có khả năng công ty sẽ hỗ trợ các máy Mac dùng chip M1 ít nhất 7 năm, có nghĩa mẫu MacBook Air M1 sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật đến cuối năm 2027.

Việc nhận được sự hỗ trợ lâu dài sẽ là rất ấn tượng, đặc biệt khi những chiếc máy tính này vẫn đáp ứng tốt cho các nhu cầu như duyệt web, gọi video, chỉnh sửa ảnh và làm việc văn phòng. Mặc dù MacBook Neo vừa ra mắt cung cấp chip xử lý mới, nhưng không mạnh bằng chip M5 trên các dòng MacBook mới hơn. Do đó, khả năng Apple ngừng hỗ trợ MacBook Air M2 trong thời gian ngắn là rất thấp.

Nếu chỉ cần một chiếc laptop nhẹ, nhanh và hữu dụng, MacBook Air M2 vẫn là một lựa chọn tốt trong năm 2026. Việc nâng cấp lên các mẫu mới hơn như MacBook Air M4 hoặc M5 chỉ thực sự cần thiết nếu người dùng muốn cấu hình mạnh mẽ hơn, như RAM lớn hơn hoặc dung lượng lưu trữ cao hơn. Đối với những tác vụ yêu cầu sức mạnh GPU lớn như chỉnh sửa video nặng hay làm việc với đồ họa 3D, việc nâng cấp lên MacBook Pro có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Nhìn chung, đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc laptop để học tập, làm việc nhẹ nhàng hoặc lưu trữ dữ liệu, MacBook Air M2 vẫn là một sự lựa chọn đáng tin cậy trong nhiều năm tới.