MacBook Air M2 giảm giá vài triệu đồng

Cách nay 2 tuần, Apple giới thiệu mẫu MacBook Air sử dụng chip M3, đồng thời giảm 100 USD vào giá bán niêm yết của dòng MacBook Air M2 đang có trên thị trường. Tại Việt Nam, nhiều đại lý ủy quyền (AAR) cũng nhanh chóng điều chỉnh giảm từ 3 tới 5 triệu đồng tùy model để thu hút khách hàng.

Cụ thể, MacBook Air M2 kích thước màn hình 13 inch, bản tiêu chuẩn (8 GB/256 GB) có giá dao động từ 24 triệu đồng tới gần 25 triệu đồng, thấp hơn model 15 inch khoảng 4 triệu đồng. Tại gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử, người mua có cơ hội sở hữu máy với chi phí thấp hơn nếu sử dụng được các mã giảm giá (voucher) cùng chương trình giảm phí vận chuyển, nhưng sẽ phải chờ để được giao hàng thay vì ra tận nơi mua.

Anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết sau khi ra mắt MacBook Air M3, Apple đã điều chỉnh giảm giá 3 triệu đồng cho mẫu Mac b ook Air M2. Điều đáng chú ý là "táo khuyết" đã mặc định bộ xử lý đồ họa với 8 GPU (trước đây là 7 GPU) cho các máy sản xuất mới kể từ tháng 3.2024.

"Với việc vừa giảm giá thành và nâng cấp phần cứng, chắc chắn đây sẽ là sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm, cũng như giúp các nhà bán lẻ tăng trưởng doanh số trong thời gian tới", anh Huy nhận định, đồng thời cho biết doanh số ghi nhận tại hệ thống này sau khi giảm giá sản phẩm đã tăng gấp 2,5 lần so với trước đó.

Chia sẻ chung quan điểm, Giám đốc thương mại hệ thống FPT Shop - ông Nguyễn Thế Kha cho rằng MacBook Air M2 là một trong những sản phẩm laptop được ưa chuộng nhất của Apple hiện tại, cũng là thiết bị mảng máy tính xách tay chủ lực được bán tại đơn vị.

Ông Kha nói: "Qua việc điều chỉnh giá, chúng tôi kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng mạnh thời gian quý tới, bởi sản phẩm đã có mức giá hấp dẫn. Đặc biệt sắp đến giai đoạn Back To School (bắt đầu sau kỳ nghỉ hè diễn ra từ tháng 5 tới) khi nhu cầu cao nhất".

Trong khi đó, MacBook Air M3 dù là sản phẩm mới nhất nhưng phần thay đổi lớn nằm ở chip xử lý, còn lại vẫn giữ nguyên thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm. Con chip M2 vẫn được đánh giá cao về sức mạnh, nên các đại lý không cho rằng thiết bị mới có thể tạo ra đột biến khi về Việt Nam trong bối cảnh MacBook Air M2 đã được điều chỉnh giảm giá.

Bộ đôi MacBook Air M3 13 inch và 15 inch được Apple giới thiệu từ ngày 4.3, hiện mở bán tại một số thị trường lớn, chưa có ở Việt Nam nhưng đã có những cửa hàng kinh doanh thiết bị xách tay đưa về nước từ Singapore, với mức giá đề xuất cao hơn 1 tới 3 triệu đồng so với niêm yết trên cửa hàng Apple Store trực tuyến.

Sản phẩm mới vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũng như nhiều thông số về kích thước so với mẫu máy cùng dòng đang sử dụng chip M2. Trong bài giới thiệu sản phẩm mới, Apple đã không so sánh trực tiếp giữa M3 và M2, thay vào đó chọn M1 để cho thấy sự khác biệt lớn. Theo đó, MacBook Air M3 được quảng cáo nhanh hơn 60% so với bản dùng chip M1, nhanh hơn 13 lần so với MacBook Air chạy chip Intel mạnh nhất trên thị trường hiện nay.

M3 là chip xử lý máy tính đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 3 nm, nhưng việc không so sánh với M2 vừa để tránh cạnh tranh trực tiếp với "đàn anh", vừa cho thấy sức mạnh của hai thế hệ là không quá tách biệt để đem lên bàn cân.

Với người dùng dòng máy MacBook Air, nhu cầu chủ yếu phục vụ mục đích xử lý công việc văn phòng, do đó thường không đòi hỏi cao về cấu hình cũng như khả năng xử lý tác vụ nặng như biên tập, chỉnh sửa video hay hình ảnh, lập trình... Do đó, nhiều người bán cho rằng nếu đang sử dụng MacBook Air M1 hoặc Intel, người dùng có thể cân nhắc chuyển đổi lên bản M2 hoặc M3; còn nếu đang sử dụng MacBook Air M2 thì chưa cần thiết phải đổi máy ở thời điểm này.