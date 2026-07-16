Không phải pin, bộ phận nào trên ô tô điện cũ ngốn chi phí sửa chữa nhất?

Với nhiều người đã và đang sử dụng ô tô điện, tình trạng và tuổi thọ của bộ pin cao áp, khối pin lớn nằm dưới sàn xe, là điều khiến họ lo lắng nhất, bởi hầu hết đều cho rằng pin là bộ phận dễ hư hỏng và tốn kém chi phí sửa chữa nhiều nhất trên một chiếc xe điện. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây về các yêu cầu sửa chữa bảo hành ô tô điện do Warrantywise thu thập tại Anh cho thấy, pin không phải là hệ thống ngốn chi phí sửa chữa nhiều nhất trên ô tô điện cũ.

Nghiên cứu, dựa trên dữ liệu yêu cầu sửa chữa do Warrantywise thu thập, cho thấy những vấn đề lớn nhất về độ tin cậy của ô tô điện cũng tương tự như xe động cơ đốt trong truyền thống. Các trục trặc về hệ thống điện, hao mòn hệ thống treo, và thậm chí cả ắc-quy 12 volt xuất hiện thường xuyên hơn so với các lỗi liên quan đến bộ pin cao áp.

Những vấn đề lớn nhất về độ tin cậy của ô tô điện cũng tương tự như xe động cơ đốt trong truyền thống Ảnh: Carscoop

Đứng đầu danh sách này là các lỗi liên quan đến hệ thống điện, bao gồm cảm biến và hệ thống khóa trung tâm. Chi phí sửa chữa trung bình vào khoảng 1.085 - 1.205 USD, mặc dù một số trường hợp riêng lẻ có thể lên tới hơn 4.020 USD và thậm chí vượt quá 5.350 USD, tùy thuộc vào lỗi mà xe gặp phải.

Bên cạnh hệ thống điện, các bộ phận thuộc hệ thống treo đặc biệt là càng chữ A, cũng phát sinh lỗi và tốn kém chi phí sửa chữa nhiều nhất. Cụ thể, chi phí sửa chữa trung bình vượt quá 1.600 USD, trong đó ca sửa chữa đắt đỏ nhất lên tới hơn 5.490 USD. Điều này nhắc nhở rằng ngay cả khi không có động cơ hay hộp số, ô tô điện vẫn có rất nhiều bộ phận phần cứng thường bị hao mòn theo thời gian. Bởi, với trọng lượng lớn hơn, hệ thống treo của ô tô điện càng chịu nhiều áp lực hơn.

5 bộ phận hay hỏng nhất, tôn shci phí sửa chữa nhiều nhất trên xe điện cũ Nguồn: Warrantywise

Chi tiết duy nhất trên ô tô điện lọt vào danh sách 5 bộ phận hay hỏng nhất là bộ sạc tích hợp. Theo Warrantywise, chi phí sửa chữa trung bình cho một bộ sạc như vậy khoảng 2.890 USD, hóa đơn cao nhất từng ghi nhận khi sửa chữa bộ phận này lên tới 14.000 USD. Điều này cho thấy dù hiếm khi hỏng, bộ sạc tích hợp một khi trục trặc sẽ khiến người dùng tốn kém khá nhiều để sửa chữa.

Sự cố về pin ô tô điện bị thổi phồng quá mức

Trong khi đó, bộ pin cao áp - bộ phận nhiều người dùng thường lo lắng nhất trong quá trình sử dụng xe điện lại không nằm trong danh sách 5 bộ phận hay hỏng và tốn nhiều chi phí sửa chữa nhất trên ô tô điện. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là pin không bao giờ hỏng, chỉ là tỷ lệ lỗi xuất hiện trong dữ liệu bảo hành ở mức rất thấp. Thực tế, pin ô tô điện có độ bền cao hơn so với suy nghĩ của nhiều người và chúng thường có thời gian bảo hành của nhà sản xuất dài hơn so với các bộ phận khác trên xe. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, chi phí sửa chữa trung bình lên tới 8.570 USD.

Thực tế, pin ô tô điện có độ bền cao hơn so với suy nghĩ của nhiều người Ảnh: Bá Hùng

Các số liệu cũng cho thấy chi phí sửa chữa trung bình với ô tô điện đã tăng 10,7% trong giai đoạn từ năm 2024 - 2025. Sự gia tăng này không nhất thiết là do độ tin cậy giảm sút, mà còn do lạm phát, chi phí nhân công và giá phụ tùng…

Tương tự các báo cáo từ dữ liệu bảo hành khác, kết quả nghiên cứu này chỉ phản ánh tình trạng của những xe có mua gói bảo hành mở rộng, thay vì toàn bộ xe điện đang lưu thông. Tuy nhiên, nó cho thấy rằng bộ pin có chi phí đắt đỏ trên ô tô điện vốn là chủ đề thường được bàn luận nhiều khi mua xe không phải là khoản chi phí bảo dưỡng, sữa chữa đáng ngại như nhiều người vẫn nghĩ.